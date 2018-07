Reagerer på intervju av påtroppende ordfører: – En mann ville aldri fått samme spørsmål

– Jeg ble fryktelig overrasket. Det var nesten så jeg lurte på om dette var en spøk.

Det sier leder i Nordland SV, Marius Jøsevold.

Søndag formiddag la han ut en Facebook-post hvor han reagerte på en artikkel skrevet av avisen Fremover.

Marius Jøsevold, leder i Nordland SV, i 2013. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Saken handler om Sisilja Viksund fra Høyre. Hun skal bli ny ordfører i Evenes kommune førstkommende onsdag. Jøsevold syns derimot ikke noe om spørsmålene som innleder intervjuet.

– Fremover spør blant annet om hun kommer til å innføre ammepauser i kommunestyremøtene. I tillegg til om hun «lever i synden» fordi hun har barn, men ikke er gift. Dette er aldri noe de hadde spurt en mann om.

Går tilbake hundre år

I kommentarfeltet under posten er det flere som støtter SV-politikerens syn. Han syns avisen burde tenkt seg om en gang til før han publiserte saken.

Foto: Skjermdump, Facebook

– Jeg tror overhodet ikke journalisten har tenkt seg om, eller kommet seg inn i den politiske hverdagen vi har i 2018, og ikke 1918.

– Jeg syns det er trist at ikke folk bli intervjuet på likt grunnlag, uansett kjønn, legger han til.

Skjønner reaksjonene

Ordføreren selv, Sisilja Viksund, har forståelse for at folk reagerer på spørsmålene. Hun sier at hun ikke ble direkte krenket, men syns spørsmålene var en smule rart formulert.

– Jeg tar ikke meg selv så veldig høytidelig. Jeg blir ofte spurt om mye rart. Men det er klart at i forhold til ordførerjobben, så har det ikke så mye å si om man er gift eller ikke.

Viksund forklarer at stemningen under intervjusituasjonen var preget av mye latter, og at hun ikke tenkte så mye over spørsmålene der og da.

– Vi flirte mye i løpet av intervjuet. Det var festlig hele opplegget. Jeg endte for eksempel opp på panseret på en bil. Jeg er en person som liker å ta smilet med meg hvor enn jeg går.

– Men syns du spørsmålene i begynnelsen av saken er problematiske?

– I 2018 så tenker jeg at det ikke er dette man skal bli målt på. Vi er kommet lenger enn som så. Jeg kan skjønne at folk reagerer på disse spørsmålene alene.

Ber folk lese hele saken

Ansvarlig redaktør i Fremover, Christian Andersen, har fått med seg kritikken som har kommet i kjølvannet av saken.

Christian Andersen, ansvarlig redaktør i avisen Fremover. Foto: Kristoffer Klem Bergersen / Fremover

Han mener at avisen kan ta selvkritikk, men at de innledende spørsmålene er ment ironisk.

– Jeg kan forstå at folk reagerer når de ikke ser sammenhengen i resten av artikkelen. Poenget er at Sisilja er første kvinnelige ordfører på 180 år. Dette er en artikkel som er skrevet med mye glimt i øyet.

– Men forstår du at det kan være provoserende for noen?

– Absolutt. Det vi kan ta selvkritikk på er at vi har forsøkt oss på ironi vedrørende et tema som kanskje er litt vanskelig å ironisere over. Dette er jo ikke noen nyhetssak. Hadde det vært det, hadde vi aldri stilt sånne spørsmål.