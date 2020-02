Reagerer på flyplass-spørsmål i Stortinget: – Burde holde fingrene av fatet

– Er du folkevalgt på et så høyt nivå at du er vara til Stortinget, så burde du holde fingrene av fatet, sier Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp).

Det hun reagerer på, er et spørsmål som Marius Jøsevold har stilt til samferdselsminister Knut Arild Hareide om ny flyplass på Helgeland.

Problemet hun har med spørsmålet, er at det fremstår som veldig ladet.

Ordfører Berit Hundåla (Sp) i Vefsn. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Såpass ladet at det skinner igjennom at Jøsevold har på seg to hatter, mener Hundåla.

– Dette er en veldig dårlig kombinasjon.

– Han burde ikke involvere seg i saken. Han snakker jo for sin egen arbeidsplass. Det er uheldig, sier Vefsn-ordføreren.

Dette er spørsmålet Ekspandér faktaboks «Kan det bekreftes at Samferdselsdepartementet ikke vil bestille eller støtte nye utredninger om flyplass i Drevja-dalen i Vefsn, en lokalitet som Luftfartstilsynet og Avinor en rekke ganger har frarådet?» Les begrunnelsen.

– Uheldig

Marius Jøsevold er en erfaren politiker.

Han var leder av Nordland SV fra 2014 og frem til i fjor. Han har vært gruppeleder for SV i fylkestinget, og er nå vara på Stortinget.

I tillegg til å være engasjert i politikken, er Jøsevold ansatt i en nyopprettet ledergruppe for energiselskapet Freyrs virksomhet på Helgeland (ekstern lenke).

Det er kjent at Freyr vil bygge en batterifabrikk til 40 milliarder i Mo i Rana.

I et åpent brev fra styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr før jul, kommer det fram at de ser for seg ny storflyplass i nærheten av Mo.

«En viktig del av kriteriene for valg av Mo i Rana for Freyr var også kritisk infrastruktur som ny flyplass, dypvannskai og et fullverdig sykehus», står det.

Med det bakteppet, bør man være var for interessekonflikter, påpeker Hundåla.

Hun mener at dette rett og slett stiller spørsmål ved hans integritet.

– For hans integritet som politiker, så er den koblinga uheldig.

– Står for egen regning

SV-leder i Nordland, Christian Torset, sier at spørsmålet ikke er stilt på vegne av Nordland SV.

– Vi har stilt oss bak det fylkestinget og Stortinget har vedtatt. Nemlig at det skal bygges ny flyplass i Rana og at flyplassene i Vefsn og Sandnessjøen bevares.

Torset sier derfor at spørsmålet får stå for Jøsevolds egen regning.

Han har samtidig en klar forventning om at Jøsevold ikke representerer Freyr i Stortinget.

– Det ville være et brudd på kontrakten med velgerne. Så det forventer jeg at han aldri gjør.

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) er klar på at man bør spille med «åpne kort».

– Jeg regner med at han som politiker er en samfunnsborger. At man ikke utelater å få den informasjonen som er nødvendig for å ta store beslutninger som gjelder hele regionen.

Vil utrede på nytt

Marius Jøsevold sier at han stilte spørsmålet, fordi han ville høre at man står fast ved det som Stortinget har vedtatt.

– At det skal være flyplasser både i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Det er også det fylkestinget har sagt fem ganger.

I debatten om ny lufthavnstruktur på Helgeland, har Drevja vært nevnt, utredet og skrotet. Ordførere sør for Korgfjellet vil utrede på nytt. De mener ny teknologi gir håp for at det kan bli flyplass her likevel.

– Hva er problemet med å utrede Drevja på nytt?

– Polarsirkelen lufthavn er på oppløpssiden for å sette i gang bygginga av ny flyplass. Skulle staten nå gå inn og utrede Drevja, betyr det at bygginga av flyplass på Mo vil bli utsatt.

– Fjellene har ikke endret seg, turbulensen har ikke endret seg. Det sies at tro kan flytte fjell, men det kan man ikke tro på her, sier Jøsevold på spørsmål om ny teknologi ikke gjør det relevant å se på Drevja på ny.

Marius Jøsevold fra SV. Foto: Anita Borkamo / NRK

Ønsker fortgang

På spørsmål om det er gunstig for Freyr at flyplassen på Hauan blir realisert, sier Jøsevold:

– Det må du spørre noen andre om enn meg. Jeg har stilt dette spørsmålet som nordlandspolitiker. Det er som politiker jeg gjerne vil ha fortgang i prosessen.

– Har du på deg to hatter i denne saken?

– Nei. Det kan jeg ikke forstå at noen kan mene. Skulle man dra den helt ut, kan man jo si at ethvert menneske bosatt nord for Korgfjellet ikke skulle ha lov å ha en mening om dette. Slik driver vi ikke politikk.

Om kommentarene til Berit Hundåla, sier Jøsevold:

– Jeg synes det faller på sin egen urimelighet. Berit sitter selv i fylkestinget, samtidig som hun er ordfører i Vefsn. Hun er kanskje ikke den som først burde snakke om dobbeltrolle.

– Klarer Hundåla å turnere flere hatter, så må hun også kunne tilkjennegi meg den egenskapen, sier Jøsevold.

