Ole-Jørns uvanlige husdyr nekter å flytte

Ole-Jørn Tilrem bor like utenfor Brønnøysund. På gården der han bor har han utsikt mot «Ramntinden».

Da er det kanskje passende å ha en ravn som kjæledyr.

– Det er godt med ravn i området rundt her. Og fjellet heter jo Ramntind, sier Tilrem og ler.

Men hvordan i all verden får man en ravn som kjæledyr?

Knut-Sverre Horn / KnutSverre Horn Største kråkefuglen i verden Ravn, også kjent som korp, er en art i kråkefamilien.



Den kan ha et vingespenn på hele 1,3 meter og er den største kråke- og spurvefuglen i verden.



I Norge hekker det ifølge Norsk Ornitologisk Forening mellom 20.000 og 80.000 par i Norge. John Øystein Berg Kan bli eldgammel i fangenskap Ravnen er altetende, men den spiser i all hovedsak animalsk.



Ravnene kan bli relativt gamle. I Norge er det registrert en vill fugl på 23 år, mens de i fangenskap er registrert så gamle som 69 år.



Kilde: snl.no/ravn

Skadet Hugin endte opp hos Ole-Jørn

– Han følger med. Han venter på at vi skal slippe han løs.

Tilrem har hatt ravnen siden den var liten.

Hugin, som ravnen heter, ble funnet skadet langs veien.

– Han hadde nok blitt revemat om ikke jeg hadde tatt vare på den, sier Tilrem til NRK.

– Siden da har han bodd her.

Ravnen Hugin trives godt på gården hos Ole-Jørn. Lite tyder på at den har planer om å returnere til villmarka. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Navnet Hugin kommer følgelig fra Norrøn mytologi.

Odin, den eldste og mektigste av æsene, står to ravner nær; Hugin og Munin.

De to ravnene fulgte Odin tett – og et av Odins alibier er «Ravneguden».

Når de to ravnene ikke er med Odin er de ute i verden for å observere. Vel hjemme forteller de Odin om alt de har fått med seg slik at han får med seg alt.

Tilrems Hugin er ikke like glad i å fly ut i verden.

Den holder seg på gården til tross for at den titt og ofte blir sluppet fri.

– Målet er at han skal komme seg ut i verden sammen med sine artsvenner.

Frekk tyv

Under NRK-besøket flyr Hugin både hit og dit. Bader litt, og koser med matfar.

– Det er litt av og på. Noen ganger er han en ramp. Andre ganger er han veldig kosete.

En Munin til Hugin blir det imidlertid ikke.

– Det holder med denne karen, sier Tilrem og ler.

Hugin har akkurat tatt seg et bad og virker å være godt fornøyd. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ravneeieren forteller at Hugin ikke bare koser seg på gården.

Han forsøker også å stjele alt som kan ha verdi.

– Å stjele som en ravn er ikke tilfeldig. Det kan jeg skrive under på. Hvis det er noe han tror er verdifullt for deg er han interessert i å få tak i det.

Og nettopp det fikk NRK-reporteren oppleve.

Trykk for å høre:

Spill av lyd

Hvis jeg tar mikrofonen mot nebbet hans, tror du han lager noe lyd da?

Njaaa, kanskje...

Der for da vindhetta til mikrofonen...

Nå har han med seg NRK-logo i munnen, men det blir ikke jeg som henter den. Det kan jeg love deg.

Hugin kan angivelig prate, men presentert for en mikrofon ville han heller stjele. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Beskjeden

Ifølge matfar er det ikke bare tyveri ravnen bedriver dagene med.

– Det var en fremmed hund som lagde lyd. Dette stresset opp våre hunder på gården, forteller Tilrem.

– Men det viste seg at det var Hugin som hadde lært seg å herme etter hunder.

Ravnen liker å bli kost med, av og til. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det er ikke et ukjent fenomen at ravner kan lære seg å prate.

Under NRK-besøket holdt imidlertid Hugin munn.

– Ravner har lett for å lære seg å prate, men Hugin er beskjeden. Når jeg kommer for å lytte slutter han.

Men til tross for sin beskjedenhet kan Hugin bite godt ifra seg.

– Han har et veldig kraftig nebb. Blir han krakilsk så flyter det lett blod, avslutter Tilrem.