Ribbe. Pinnekjøtt. Kveite. Torsk. Lutefisk.

Mange mener jul ikke er jul uten ett av alternativene.

Men uavhengig av hva du tygger, er det mange som velger å skylle det ned med julebrus.

Derfor gikk det (kanskje) et lite sjokk gjennom julebrusmiljøet 20. desember.

– Ringnes tilbakekaller julebrus og eplemost på 0,33 L blank glassflaske, skrev selskapet i en pressemelding.

Og kanskje verst av alt; de rekker ikke lage mer før jul.

Det fikk Kristian Sivertsen til å hive seg rundt.

På noen timer hadde Kristian fikset 3.000 liter julebrus. Foto: RAUS Bryggeri

Telefonen kokte

Kristian Sivertsen driver RAUS bryggeri på Nesna i Nordland. Et lite, og ifølge dem selv, et raust selskap med to ansatte.

Da Ringes slapp «julebomba» gikk telefonen varm i Sivertsen lomme.

For RAUS produserer ikke bare voksenbrus, de lager også julebrus. Brun julebrus.

– Som eneste julebrusprodusent i fylket, opplever vi generelt godt salg av vår julebrus. Men nå har telefonen kokt siden Ringnes har trukket sine glassflasker fra markedet, sier Sivertsen.

Julebrusen er viktig for mange. At de plutselig var borte fra butikkhyllen fikk Sivertsen føle på, og tjene på. Foto: Ringnes

Han forteller til NRK at juleferien rett og slett måtte vente.

– Jeg trodde egentlig jeg var ferdig for i år.

– Var her på en time

En av butikkene som dessverre måtte trekke julebrusen fra Ringnes ut på lageret var Bunnpris & Gourmet Mo.

Kjøpdame og medier Margrethe Møllevik forteller om kunder som følte på skuffelse.

– Jeg tror ikke det er noen som ikke har julebrus på handlelisten. Det var litt krise, sier hun til NRK.

– Det var kunder i butikken som spurte om de kunne kjøpe mens vi holdt på å rydde den bort.

Møllevik, som allerede hadde tatt inn noen brett med RAUS julebrus bestemte seg umiddelbart.

De måtte ha mer.

– Så fort vi hadde fjernet det vi måtte fjerne bestilte vi 20 brett, sier hun og påpeker at den lokale varianten er en god julebrus.

– Vi er en gourmetbutikk og skal ha litt spesielle varer.

Kristian Sivertsen og RAUS bryggeri har to ansatte. Ham og en til. Foto: RAUS Bryggeri

Og det tok ikke lang tid før bestilling var sendt før Sivertsen og RAUS hadde levert.

– De var veldig raske. Innen en time kom de med varene.

Fikk ideen fra sønnen

Bryggeren forteller at salget av ekstra julebrus på tampen av året kommer godt med.

– Alt betyr noe for oss. Vi er så små at vi må gjøre det vi greier for å få mer salg. Det er ikke enkelt å drive bryggeri i dyrtiden.

Det hele startet like før pandemien, men først utelukkende med øl.

Men en liten krabat på hjemmebane krevde at det ble brygget noe til ham også.

– Jeg har en sønn som har mast på meg om at vi må lage brus. Det syntes jeg var en god idé.

Det endte opp med rødbrus, appelsinbrus og den nå enda mer populære julebrusen.

Og at det ble nettopp brun julebrus var et helt personlig valg.

– Det er alltid en diskusjon om den skal være rød eller brun. Men her på Nesna tror jeg de fleste tenker den skal være brun. Det var Dahls det gikk i da jeg var ung, sier Sivertsen og ler.

– Vi har også et veldig godt vann på Nesna, så brusen blir veldig god. Dette har nok berga jula for noen, avslutter han.