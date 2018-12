Raser mot forslag om å betale studenter for å flytte: – De opptrer som bølla i klassen

– Det er utrolig skammelig at de kan finne på noe sånt. Jeg blir rett og slett forbanna, sier Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo fra Arbeiderpartiet.

– Bodø opptrer som bølla i klassen, og dette er skikkelig kjipt, sier Vestvågøy-ordfører Remi Solberg, også han fra Arbeiderpartiet.

Forslaget til Høyre, Venstre, MDG og KrF blir altså ikke spesielt godt mottatt av nabokommunene til fylkeshovedstaden i Nordland.

Og årsaken er åpenbar.

For hver student som melder flytting, taper den opprinnelige hjemkommunen omkring 25.000 kroner året i såkalt innbyggertilskudd fra staten.

For små kommuner, med få innbyggere, kan dette bli betydelige beløp. Det kan det også bli for Bodø. Tall fra Telemarksforskning viser at Kristiansand kommune tjener rundt 20 millioner kroner i året på et lignende tiltak som det som foreslås i Bodø, skriver Avisa Nordland.

Også studiesteder som Bergen, Stavanger og Bø har innført støtteordninger for studenter som melder flytting.

– Riktig å gjøre dette i Bodø

Høyres Lars Vestnes sier at han må tenke løsninger for Bodø og for studenter som befinner seg i Bodø. Foto: Martin Steinholt / NRK

Høyres ordførerkandidat i Bodø, Lars Vestnes innrømmer at forslaget handler om å hente inn penger i kommunekassa.

– Dette er en ordning som begynner å bli vanlig i de store høyskole- og universitetsbyene. Og vi har funnet det riktig å gjøre det samme i Bodø.

Men han forstår at nabokommunene reagerer.

– Jeg forstår at de som lokalpolitikere reagerer, men jeg er også lokalpolitiker, og må tenke løsninger for Bodø og for studenter som befinner seg i Bodø.

– Men dette innføres ikke før 1. januar 2020, og vi har god tid til å se om dette får konsekvenser som er uheldige og som eventuelt må justeres.

Vestnes understreker at dette også handler om å gi rettigheter og tilbud til studentene som befinner seg i Bodø.

– Pengene går inn i en drift de er en del av og en infrastruktur som de er avhengig av, på lik linje med alle innbyggerne i Bodø.

Kan gå glipp av 650.000 kroner

Ved Nord universitet i Bodø er det 1131 studenter som har bostedsadresse et annet sted enn i Bodø. 339 av disse kommer fra andre kommuner i Nordland. 26 av dem fra Vestvågøy.

Det betyr at ordfører Remi Solberg potensielt går glipp av cirka 650.000 kroner i året, gitt at samtlige av disse melder flytting.

– Slår disse seg ned i Bodø og blir boende, skulle det bare mangle at de melder flytting. Men under studietiden synes jeg det burde være en «gentlemen's agreement» at de skatter til kommunen hvor de er født og oppvokst, sier Solberg som frykter at mange vil la seg lokka av tilbudet.

– Men kan ikke dere bare overby Bodø, og betale studentene for å la være å melde flytting?

– De studentene som vurderer dette, hvis det blir aktuelt, kan ta kontakt med ordføreren i Vestvågøy for en prat, før de bestemmer seg. Vi blir sikkert enige om noe, sier Solberg, uten å love seg bort.