I 20 år har kommunen vært inne og ute av Robek-listen fire ganger.

Og fortsatt har ikke Fauske fått orden på økonomien.

Budsjettet som ble vedtatt for neste år viser et overforbruk på drøyt 30 millioner kroner.

Det betyr at det må spares penger.

Ett av grepene som nå er vedtatt er å flytte ordføreren og kommunedirektøren ut av rådhuset og inn i nabobygget.

Dette skal gi en innsparing på 100.000 kroner i året.

– I tillegg kommer det noen effekter av samlokalisering som ikke er beregnet i kroner og øre, sier ordfører Marlen Rendall Berg (Sp).

Til nå har administrasjonen i kommune vært delt mellom to nabobygg kommunen.

Nå er målet å få alle under samme tak. Men det blir altså ikke i kommunens rådhus.

– Tar bort respekten

Men vedtaket vekker sterke reaksjoner.

– Vi har brukt mellom 30 og 40 millioner kroner på å pusse opp rådhuset for noen få år siden, sier Anne Fagertun Stenhammer (SV).

I to perioder på 90-tallet hadde hun sin daglige arbeidsplass på rådhuset som ordfører i kommunen.

Nabobygget til rådhuset, administrasjonsbygget, huser i dag flere funksjoner i Fauske kommune. Planen er nå å samle alle ansatte i kommunen under ett tak. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Derfor reagerer jeg med sjokk og vantro over at man skal flytte ut av rådhuset og inn i et kontorbygg.

Hun er forferdet over at ett av Fauskes fremste signalbygg ikke lenger skal huse kommunens ledelse.

– Jeg har ikke hørt om noen ordførere i Norge som har foreslått å stenge sitt eget rådhus. Jeg syns man tar bort respekten for dette unike signalbygget, sier hun.

Overkapasitet

Dagens ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) er derimot av en helt annen oppfatning.

Hun er klar på at det finnes flere gode grunner til flyttegrepet i kommunen.

– Kommunedirektøren ønsker å samlokalisere staben på ett hus, både med tanke på bedre sikkerhet, arbeidsflyt og arbeidsmiljø.

Berg sier at dagens ordning rett og slett gir kommunen for god plass.

– Vi har to halvfulle hus. Vi har overkapasitet på areal.

Marlen Rendall Berg (Sp) er ordfører i Fauske. Nå bytter hun arbeidsplass. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hun har forståelse for at vedtaket rokker ved manges følelser. Likevel mener Berg at løsningen er den beste for kommunen.

– Rådhuset er for lite til at man kunne flyttet hele administrasjonen dit.

Ordføreren sier at det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hva rådhuset nå kan brukes til.

Stenhammer mener derimot at man burde samlet kommunens funksjoner i nettopp rådhuset – og heller leid ut administrasjonsbygget for å få inntekter til kommunen.

– Vi har drevet på rådhuset i mange år, og det har aldri vært for lite plass med de funksjonene som normalt er på et rådhus.

I tillegg er hun skeptisk til hvor mye kommunen egentlig kan spare på å la rådhuset stå tomt til man finner et nytt bruksområde.

– Rådhuset kan ikke stå uten varme, vann, forsikring og vedlikehold. Da vil det ble ødelagt.