Den kommunale vegen i Grindvika i Sør-Skjomen har siden tirsdag kveld vært sperret etter et større steinras.

Vegen vil være stengt inntil sikringsarbeidet er ferdig, skriver Narvik kommune på egne sider.

Ingeborg Sandvoll er en av dem som bor ikke så langt fra der raset har gått i Sør-Skjomen i Ofoten.

Området har rundt sju fastboende til vanlig ifølge Sandvoll, mens det nå på sommeren også er mye hyttefolk i området.

– Det buldret godt oppe i fjellet, forteller hun om raset som gikk i 22-tiden tirsdag kveld.

Raset som sperrer vegen er også omtalt i lokalavisa Fremover.

Foto: Lotte Sandvoll

Siden da har de fastboende og andre vært avsperret og ikke hatt mulighet til å kjøre hverken ut eller inn.

– Det som er problemet er at vi ikke har noen beredskapskai, så det er litt vanskelig nå, sier Sandvoll.

Får ikke handlet varer – men er ikke handlingslammet

Hun forteller at de skulle få besøk, handle varer og blant annet kjøpe inn en ny seng. Akkurat det blir mer problematisk nå når veien er stengt.

Til tross for den spesielle situasjonen tar hun det hele med godt humør. Ei gammel campingvogn ble løsningen.

– Vi blir 14 stykker som skal overnatte i huset her. Men det går seg jo til. Heldigvis har jeg et barnebarn som hadde en campingvogn stående, så vi ordner vel det.

Sandvoll og familien, blant andre flere barnebarn som på bildet, er rasfaste i Sør-Skjomen. Foto: PRIVAT

– Har ikke vært sperret så lenge før

Og det er heller ikke første gangen det går ras i området.

– Vi er jo egentlig vant med at det går ras her. Men så lenge har vi vel aldri vært avskåret før, det tror jeg ikke.

Sandvoll har blitt fortalt at det lørdag skal komme et helikopter som skal slippe vann over steinene for å få dem løs.

Kommunen skriver også på egne nettsider at de vil starte opp med rensk- og sikringsarbeid med helikopter, mannskaper og maskiner lørdag formiddag.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Narvik kommune fredag kveld.

– Kanskje de kan gjøre noe i morgen, vi får se, sier Sandvoll.