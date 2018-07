1. og 2. april 2016 gikk det skred i Bjørnstokkvika og på Bekkevold i Tosbotn i Brønnøy kommune. Totalt 180 000 kubikkmeter av grunnen raste ut og stengte Fylkesvei 76 i tre og en halv måned. Etter at det første leirskredet gikk fredag 1. april, mente ekspertene at det ikke var nødvendig å evakuere naboene, men bare ett døgn senere gikk kjempeskredet som tok med seg flere hus og flere hundre meter av veien. Ingen mennesker ble skadet.

Én av teoriene i 2016 som ble lansert fra flere hold, var at Helgeland Krafts arbeid med fem småkraftverk i området var en direkte eller medvirkende årsak til raset.

Rapport peker på årsaken

En rapport fra NTNU fra 15. mai i år konkluderte med at kraftutbyggingen i regi av Helgeland Kraft, er den sannsynlige årsaken til raset. Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) sier i en pressemelding at det derfor er rimelig at kraftselskapet må bære ansvaret for de utgiftene Nordland fylkeskommune uforskyldt er påført.

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). Foto: Kari Skeie / NRK

– En kommersiell virksomhet med stort skadepotensial på omgivelsene er den nærmeste til å bære de økonomiske kostnadene fylkeskommunen er påført, sier Eggesvik.

Eggesvik mener det er juridisk grunnlag for å holde Helgeland Kraft ansvarlig for de økonomiske konsekvensene ved at Fylkesvei 76 raste ut.

– Kostnadene med å bygge opp 700 meter ny fylkesvei kom på 56,6 millioner kroner. Disse kostnadene vil vi nå kreve dekket fra Helgeland Kraft, sier Eggesvik.

Etter raset i Tosbotn i april 2016. Foto: Frank Nygård / NRK

– Komplisert sak

Konserndirektør for vannkraft i Helgeland Kraft, Torkil Nersund, sier i en kommentar til NRK at de kan bekrefte at de i går mottok kravet fra fylkeskommunen.

– Det er en komplisert sak både faglig og juridisk, og vi vil bruke tiden framover til å sette oss i dette og få gjort vår vurdering. Så skal vi komme med et tilsvar så fort som mulig, sier Nersund.