28. august 2018 benyttet to personer et mikrofly til reinleting i fjellområdene i Gildeskål kommune sør for Bodø. Flyet ble meldt savnet samme kveld og ble senere funnet havarert cirka 3 kilometer sør av Ramnfjellet i kupert terreng.

I dag kom Havarikommisjonens rapport etter ulykken.

Bildet, som er tatt ved en tidligere anledning, viser flyet som ble meldt savnet, og senere funnet i fjellet i Gildeskål. Foto: Hovedredningssentralen

De mener det er sannsynlig at fartøysjefen ble overrasket av fallvind da han skulle stige over en fjellrygg i lav høyde slik at han mistet kontroll over flyet.

Ifølge rapporten var flyet lastet med 65 kilo utover det tillatte og i stigningen mot brattere terreng og med et tungt lastet fly er det sannsynlig at hastigheten avtok inntil det steilet og styrtet med bratt vinkel.

Kommisjonen skriver også at flyet ble observert i lav høyde ved flere anledninger den aktuelle dagen. Flere vitner har antydet høyder ned mot 20 meter. Dette gjelder også den antatt siste observasjonen rett ved havaristedet. I tillegg ble flyet filmet i lav høyde tidligere på dagen.

Det faktum at flyet ble brukt til reinleting strider også mot regelverket.

To personer bosatt i Nordland mistet livet i ulykken. De to var ute på et reinbeiteoppdrag da ulykken skjedde.