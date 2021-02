– Det føles litt overveldende. Jeg er veldig takknemlig, sier Jørgen «Joddski» Nordeng etter at han denne uken mottok det endelige beviset.

Det var kulturminister Abid Raja (V) som delte ut Alf Prøysens ærespris til den tidligere Tungtvann-rapperen.

Prisen kom som en overraskelse på nordlendingen.

– Når de ringte og la igjen melding å sa at jeg hadde vunnet Alf Prøysens ærespris, så ringte jeg tilbake og sa at jeg tror du har ringt feil.

Og det er kanskje ikke så rart.

Prisen deles nemlig ut til personer som har vist fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning.

I tillegg skal prisen gå til noen som holder på i de samme sjangrene som forbindes med visekunstneren Alf Prøysen.

– Prisen sier at rap nå blir tatt seriøst på lik linje med visesang, rock, pop og jazz. Ikke minst at vi rappere som lyrikere blir tatt like seriøst. For det er vel tekstene som er mest i fokus her.

I motsetning til den årlige Prøysenprisen, deles æresprisen ut til personer for å hedre noen som har oppfylt kriteriene over lang tid.

Nordeng er nå i selskap med størrelser som Erik Bye, Ole Paus og Anne-Cath. Vestly.

Har ikke vært opptatt av oppmerksomheten

Musikkprodusent Tommy Tee mener prisen er et bevis på det miljøet har visst hele tiden. At fortellerkunsten står sterkt i rappen.

Og at visesang og rap ikke står så langt fra hverandre.

– Alle former for musikk der teksten er viktig er beslektet. Enten det er country eller visesang. De og mange andre musikkformer forteller historier, kan være personlig og har forskjellige måter å uttrykke seg på som går utover det å lage en fengende låt.

Han sier oppmerksomheten fra den etablerte musikkscenen tradisjonelt ikke har vært viktig, men mener likevel det er hyggelig at folk nå ser verdien i det de gjør.

– Det har vært en veldig gradvis åpning av armene for oss. Nå som Prøysenprisen er innafor er det kanskje en av de siste barrierene, sier han og ler.

Jørgen Nordeng omtaler han som en tidlig favoritt og en pioner i norsk hiphop-sammenheng. Han synes derfor prisen er velfortjent.

– Han er en artist som tekstmessig har vokst og utviklet seg. Det er ikke alle rappere som holder så lenge som han gjør. Det er mye godt å si om det.

Tommy Tee har selv mottatt hedersprisen under Spellemannprisen. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

– Rappere er lyrikere

Programleder og «Stjernekamp»-dommer Mona B. Riise synes det er flott at Nordeng er tildelt æresprisen.

Hun er samtidig enig i at det er all grunn til å ta norske rappere på alvor.

– Rappere er lyrikere og vi har mange gode eksempler i Norge på at de er de fremste i klassen. Rapptekster finnes selvfølgelig i alle former og mange nivåer, men ordene er basen og formidling, historiefortelling eller poesien er oftest viktig.

– Spør en rapper om rim og rytme og de er som regel på et helt annet nivå enn de fleste låtskrivere.

Maria Lotus Karlsen og Mona B Riise da hiphop var tema i «Stjernekamp» i 2018. Riise har vært fast medlem av dommerpanelet siden 2012. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ikke ferdig som artist

Jørgen Nordeng slo gjennom som en del av hiphopgruppa Tungtvann rundt årtusenskiftet.

Siden da har mye skjedd.

– Da vi kom med Tungtvann hadde ikke rap en egen Spellemannpris. Rap var sett på som fjortismusikk. Det ble ikke tatt seriøst.

Nordeng har senere blant annet gjort suksess under artistnavnet «Joddski», men også den delen av karrieren er lagt på hylla.

Æresprisen ser han på som en motivasjon til å fortsette med musikken.

– Statuetten og pengene er jo fint, men det er veldig fint å ha på CV-en. Jeg ga ut det siste «Joddski»-albumet mitt på tampen av 2019 og skal liksom gå videre i karrieren etter Joddski og Tungtvann. Det føles som en sinnssykt oppmuntring og anerkjennelse av det jeg har gjort til nå. Da har vi 20 år til tenker jeg.

Juryens begrunnelse Ekspandér faktaboks Æresprisen går til en person som gjennom mange år har vært en pioner innen sin sjanger i tillegg til å være en toneangivende person for norsk musikkliv. Vedkommende har i tillegg til å være artist jobbet som journalist og skrevet bøker om hiphopens historie. Fra gjennombruddet på 90-tallet var vinneren en av de aller første som rappet på norsk og gjorde dette like bra (og kanskje bedre) enn mange av de engelskspråklige forbildene på samme tid. Det å rappe på dialekt var også en viktig del av vinnerens identitet og dialekt skapte en tilhørighet til sjangeren for en hel landsdel. Noen av oss har tenkt at Alf Prøysen hadde vært en rapper om han hadde vært ung i dag. Dette fordi denne sjangeren har vokst til å bli en av verdens mest populære og prisvinneren har vært med på gjøre sjangeren både kjent og viktig. Sammen med sin «partner in crime» har årets vinner laget låter som har festet seg på hjernen og truffet hjertet til mange publikummere i hele Norge gjennom mange år. Vinneren har samarbeidet med musikere som Timbuktu, John Olav Nilsen, Lars Vaular, Tommy Tee og Jaa9 og Onkel P. Allikevel må vi vel kunne si at de viktigste samarbeidspartnerne til årets vinner er Jan Steigen og Poppa Lars. Med sine uredde og direkte tekster og sylskarpe punchlines har Jørgen Nordeng (Jørg-1 / Joddski) vist en sterk formidlingsevne. Han har en tydelig stemme og en flow som er særegen. Vi mener han fortjener heder og ære for det han har gjort for norskspråklig musikk og for å bevise at det å satse på det som var en smal sjanger kan flytte grenser og skape rom for nye kunstneriske uttrykk. Gratulerer med Prøysens Ærespris Jørgen Nordeng.