I dag mistet 141 ansatte jobben – noen fikk beskjeden via Skype

I dag kom nyheten om at Bomek-konsernet med til sammen 141 ansatte i Bodø, Gjøvik og Oslo er konkurs.

Nyheten slo ned som et bombe blant de ansatte tirsdag morgen. Koronasituasjonen gjorde at de med hjemmekontor fikk beskjeden via Skype.

– Det kom som lyn fra klar himmel, sier klubbleder Ed Raymond Sæther.

Den tradisjonsrike industribedriften, som blant annet har spesialisert seg på å produsere avanserte branndører til olje- og gassindustrien, er en av de aller siste industribedriftene i Bodø.

Ifølge Sæther fikk de ansatte en e-post fra ledelsen 27. januar med informasjon om at selskapet langt på vei var berget.

– Vi fikk beskjed om at det var grunnlag for en omorganisering. Det gamle selskapet skulle avvikles og et nytt selskap skulle opprettes med frisk kapital. Det gamle navnet skulle også beholdes.

Han forteller at de ansatte virkelig trodde at selskapet var på bedringens vei.

– Lite informasjon

Rapp Bomek ligger på Burøya i Bodø. Her jobber mer enn 80 personer. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Halvannen måned senere kommer sjokkbeskjeden.

– Det var et stort slag. Vi trodde vi nå skulle se framover mot en mer sikker framtid enn vi har hatt den siste tida.

Hva som har skjedd skal klubblederen og de andre tillitsvalgte bruke tida framover for å finne ut av.

– Saken er kompleks. Det er vanskelig å sette fingeren på hva som har skjedd, og vi har fått lite informasjon.

Peker på koronaviruset

Beslutningen om å begjære seg selv konkurs skjedde i et styremøte mandag.

– Det oppsto en del endringer i forutsetningene som gjør at vi dessverre ikke klarer å stå i de forpliktelsene vi hadde, som et resultat av restruktureringsavtalen. Da er det dessverre slik at styret ikke har annen mulighet enn å begjære oppbud. Foto: Rapp Bomek

Da hadde styret jobbet hele helgen med ulike løsninger.

Konsernsjef Terje Bøe sier at bakgrunnen for konkursen henger sammen med de finansielle problemene som startet i fjor høst.

– Vi hadde flere offentlige byggeprosjekt med betydelige kostnadsoverskridelser. Det ledet oss inn i en finansielt krevende situasjon, sier Bøe.

I desember og januar jobbet konsernet sammen med kreditorer, långivere og øvrige samarbeidspartnere,og kom fram til en såkalt restruktureringsløsning.

Men så kommer utbruddet av koronaviruset. Det merkes spesielt for bedrifter hvor marginene er små.

Rapp Bomek har spesialisert seg på leveranse av brann og eksplosjonssikre dører og porter. Foto: Rapp Bomek

Bøe understreker at hovedårsaken til konkursen er relatert til kostnadsoverskridelsene bedriften hadde i fjor høst.

– Vi hadde lagt en plan for å komme gjennom de prosjektene vi hadde på agendaen vår. Så gjør virusutbruddet at det blir utsettelser og kanselleringer.

– Det påvirker den kontantstrømmen vi hadde påregnet i betydelig grad, og gjør at vi ikke evner og stå ved kreditorforpliktelsene våre.

I tillegg til produksjon av brannsikre dører og porter til offshoreindustrien, driver konsernet med service og vedlikeholdsaktiviteter i offshorebransjen.

– Når det innføres så mange restriksjoner på reising og aktiviteter offshore, reduseres denne aktiviteten til null. Der betyr et betydelig inntektstap på veldig kort tid.

– Rapp Bomek har vært en trygg arbeidsplass, hvor det har vært mulig å planlegge for framtida. Nå vet vi ingenting. I en situasjon hvor mange blir permittert og sagt opp på grunn av koronaviruset, er det mange om beinet på ledige jobber, sier klubbleder Ed Raymond Sæther. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Kunne ikke de ansatte ha blitt permittert, slik vi ser i mange andre bedrifter nå?

– Så lenge vi satt med store kreditorforpliktelser som skulle innfris på et gitt tidspunkt, ville ikke selskapet kunne klare å stå ved dem.

– Kunne Bomek holdt det gående en stund til uten koronaviruset?

– Det blir kun spekulasjoner. Men jeg vil være tydelig på at koronaviruset ikke er den direkte årsaken til at vi går konkurs. Det skyldes kostnadsoverskridelsene som kom.

Håper på svar

De ansatte ved Rapp Bomek reagerer på at ledelsen delvis forklarer konkursen med koronaviruset.

– Jeg finner det rart om de bruker koronaviruset som en unnskyldning. Å bruke dette som et argument alene, går ikke. At det kan ha en medvirkende årsak, er nok realistisk, sier klubbleder Ed Raymond Sæther.

Nå ser han fram til å møte bostyrer, som han håper vil komme med informasjonen de ansatte trenger.

– Det blir tøft framover, men jeg håper og tror at vi blir ivaretatt på en skikkelig måtte. At de ser den menneskelige faktoren og ikke bare tall og penger. Det finnes mennesker som går en usikker framtid i møte.

NHO bekymret

Daniel Bjarmann Sivertsen i NHO forteller om lite søvn og mye jobb om dagen. – Vi får hundre henvendelser i timen fra fortvilte bedriftseiere. Reiseliv har det hardest, og det er her det permitteres mest. Foto: Øystein Nygård / NRK

Daniel Bjarmann Sivertsen er regiondirektør i NHO Nordland.

Han er bekymret for konsekvensene koronakrisen vil få for næringslivet i ukene som kommer.

– Rapp Bomek er et eksempel på hvordan koronakrisen gjør situasjonen vanskelig for selskaper som har hatt motbakke, begynt å komme over kneika og som nå får en alvorlig rekyl som setter dem tilbake.

Han mener likevel det er håp:

– Det er mulig å ta de ansatte, kompetansen, lisensene og patentene som ligger i selskapet inn i et nytt selskap. Det er mulig å samle alle gode krefter for å reise kapital slik at vi kan skape nye hundre år med mekanisk industrihistorie.

Ifølge NHO er situasjonen for industribedrifter i Nordland så langt god.

– Sammen med sjømatnæringa er det her det går best. Men utfordringene begynner å tårne seg opp også her. Tiltakene for å hindre smittespredning gjør at det blir stadig mer vanskelig å holde hjulene i gang.