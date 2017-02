Rana vil lokke staten med 300 millioner kroner for å få storflyplass

Det er lite som skaper like høy temperatur på Helgeland som planene om ny storflyplass i regionen.

En ny storflyplass på Hauan nord for Mo i Rana er beregnet å koste over to milliarder kroner, og i desember ble det kjent at næringslivet og kommunen planlegger å spytte 600 millioner inn i prosjektet.

Kommende tirsdag skal formannskapet i Rana ta stilling til om kommunen skal bla opp sin andel på 300 millioner, skriver E24. Ordfører Geir Waage (Ap) mener det er flertall blant politikerne i kommunen for dette og at tiden er inne for å bidra.

– Vi trenger fortgang i denne saken. Vi regner med at dette vil bidra til en raskere prosess. Som vil øke verdiskapingen og skatteinntektene både for kommunen og staten, sier Waage, som i dag har kalt inn til pressekonferanse.

De tolv kommunene på Helgeland som er i mot en storflyplass og som vil beholde dagens struktur er merket med rødt. De seks kommunene som ønsker storflyplassen er merket med grønt.

Disse kommunene sier ja til storflyplassen Ekspandér faktaboks Hemnes

Rana

Rødøy

Lurøy

Nesna

Træna Cirka 36.000 innbyggere.

Disse kommunene vil beholde dagens struktur Ekspandér faktaboks Alstahaug kommune

Bindal kommune

Brønnøy kommune

Dønna kommune

Grane kommune

Hattfjelldal kommune

Herøy kommune

Leirfjord kommune

Sømna kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vevelstad kommune Cirka 40.000 innbyggere.

Møter motstand

Fem andre ordførere fra Nord-Helgeland er også invitert til å være med på pressekonferansen.

Utfordringen for disse er at kommunene sør på Helgeland, med flertallet av befolkningen, vil beholde dagens struktur. Blant dem er Vefsn og ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap).

Han mener Rana kommune uansett måtte ha brukt penger på infrastrukur til den nye flyplassen, og mener Rana-samfunnet nå forsøker å kjøpe seg «goodwill» hos rikspolitikerne.

– Dette er å kjøpe seg plass i køen. Noe jeg har lite sans for, sier han.

Han mener det ikke er avgjørende om Rana kommune bidrar med penger til flyplassprosjektet.

– Etter min oppfatning er det slik at dersom samfunnet mener det er fornuftig å bygge flyplass på Hauan, så tar også samfunnet regningen.

Løvdahl kjemper samtidig en kamp for å bevare Kjærstad lufthavn i Mosjøen, som ifølge Avinor må legges ned, dersom det skal bygges en storflyplass.

Har spurt om muligheter for spleiselag

Det er imidlertid nasjonale myndigheter som har spurt om mulighetene for at regionen kan være med på et spleiselag.

– Statsråden og jeg er normalt ikke enig om veldig mye, men Ketil Solvik-Olsen skal ha skryt i denne saken for å vise handlekraft og kreativitet, sier Waage.

I samferdselsdepartementet er de fornøyd med at Rana nå ser ut til å bli med på å ta deler av utgiftene.

– Det er positivt at Rana kommune og næringslivet i regionen ønsker å bidra med midler til en eventuell realisering av ny flyplass i Rana, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i samferdselsdepartementet.

Legger fram Nasjonal transportplan

Regjeringen legger fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) før påske.

– Når det gjelder hvorvidt flyplassen vil være inne i den kommende NTP'en, så vil dette bli offentliggjort i regjeringens forslag til NTP.

Luftfartstilsynet har gitt grønt lys for søknaden om konsesjon for ny flyplass på Hauan i Rana, men tilsynet understreker at politikerne ikke har kommet med sin avgjørelse og at finansiering heller ikke er i mål.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener flyplassen vil være et gode for regionen og næringsminister Monica Meland mener det er viktig for hele Nord-Norge med en storflyplass på Helgeland.