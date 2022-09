En rektor på den aktuelle skolen slapp unna med en påtaleunnlatelse.

Det melder Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Politiet mener at både skolen og rektor har ansvar for brudd på opplæringsloven.

– De aktuelle elevene hadde behov for tilrettelegging og trygghet i sin skolehverdag, uten at dette i tilstrekkelig grad ble ivaretatt av skolen, sier politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl.

Politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl.

Nekter for å ha gjort noe galt

– Kommunen kommer ikke til å vedta boten.

Det opplyser kommunens advokat, Frode Lauareid til NRK.

– Kommunen mener at man ikke har handlet uforsvarlig. Dermed er vilkårene for straff ikke oppfylt. Kommunen har forsøkt, etter beste evne, å løse utfordringene som har vært på skolen. Da er det ikke grunnlag for straff, sier han.

NRK har vært i kontakt med den aktuelle rektoren. Vedkommende ønsker ikke å kommentere saken og henviser til kommunens advokat.

Anmeldt av foreldre

Det var i september 2019 at saken ble anmeldt til politiet. Bak anmeldelsen sto foresatte til to elever. De mente at både rektor og kommunen hadde brutt opplæringsloven.

På dette tidspunktet hadde Statsforvalteren allerede gitt kommunen en såkalt tvangsmulkt på 453.000 kroner.

Dokumentene i saken er svært mange og omfattende.

I et av vedtakene fra Statsforvalteren heter det:

«Skolen innehar ikke den nødvendige kompetansen, og er med på å sette eleven i situasjoner som kan føre til at han utagerer. Da reagerer skolen med å straffe eleven for en situasjon de har fremprovosert.»

Og det heter videre:

«Det er svært kritikkverdig, da konsekvensene for eleven er svært alvorlige», står det i vedtaket.

– Når Statsforvalteren ilegger en tvangsmulkt, så er det et signal om at dette er en svært alvorlig sak, har utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Statsforvalteren i Nordland tidligere uttalt til NRK.

Kommunen har så langt ikke betalt tvangsmulkten.

– Vi har avtalt et møte i morgen for å konkludere i den saken. Møtet ble avtalt før konklusjonen i straffesaken kom, sier Lauareid.

Politiet mener skolen ikke har gjort nok

Opplæringsloven er tydelig på at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Og skolene har en aktivitetsplikt. Den skal sikre at skolene setter inn riktige tiltak raskt når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Hva skal skolen gjøre? (aktivitetsplikten) Ekspandér faktaboks Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter opplæringsloven, § 9 A-4. Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolens aktivitetsplikt er delt i fem delplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Aktivitetsplikten innebærer også at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved at involverte elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. (kilde: Utdanningsdirektoratet)

– Selv om politiet ser at skolen har gjort tiltak for å møte aktivitetsplikten er konklusjonen at det ikke er gjort nok for å undersøke saken, eller sørge for tiltak som sikret de to elevene et trygt og godt skolemiljø, sier politiadvokaten.

Dermed har Rana kommune fått 100.000 kroner i bot.

Politiet mener at heller ikke rektoren på den aktuelle skolen har gjort jobben sin.

– Når det gjelder rektor ved skolen har vedkommende et særlig personlig ansvar for elevenes skolemiljø etter opplæringsloven. Politiet mener rektor ikke har gjort nok for å undersøke saken, eller sørge for tiltak som sikret de to elevene et trygt og godt skolemiljø, og dermed også har brutt opplæringsloven.