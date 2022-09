Rana kommune nekter for at de har brutt opplæringsloven.

– Det tas ut et søksmål mot staten. Vi jobber nå med nå med å klargjøre dokumentene.

Det opplyser kommunens advokat, Frode Lauareid til NRK.

Dermed tar den betente skolemiljøsaken i Rana ei ny vending.

I forrige uke fikk kommunen 100.000 kroner i bot fra Politiet i samme sakskompleks.

– Selv om politiet ser at skolen har gjort tiltak for å møte aktivitetsplikten er konklusjonen at det ikke er gjort nok for å undersøke saken, eller sørge for tiltak som sikret de to elevene et trygt og godt skolemiljø, sa politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl til NRK da.

Det var i september 2019 at saken ble anmeldt til politiet. Bak anmeldelsen sto foresatte til to elever. De mente at både rektor og kommunen hadde brutt opplæringsloven.

På dette tidspunktet hadde Statsforvalteren allerede vært inne i saken.

Senere ga Statsforvalteren også kommunen 453.000 kroner i tvangsmulkt for det de mener er brudd på opplæringsloven. Den nekter kommunen å betale.

– Kommunen mener at man har handlet innenfor rammen av opplæringsloven. Da er det ikke grunnlag for verken mulkt eller bot, sier Lauareid til NRK.

Kompleks sak

Det er flere år siden kommunen først fikk kravet om tvangsmulkt

Dokumentene i saken er svært mange og omfattende. Og dette er bakgrunnen for at det har tatt lang tid for kommunen å avgjøre om de vil gå til søksmål.

– Det er en kompleks sak med svært mange dokumenter. Jeg har hatt behov for å gå gjennom alt, og se dokumentene i en kontekst, forklarer Lauareid.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland, Guri Adelsten Iversen.

– Når Statsforvalteren ilegger en tvangsmulkt, så er det et signal om at dette er en svært alvorlig sak, har hun tidligere uttalt til NRK.

– Vi har gått gjennom saka i mange omganger, lest gjennom haugevis av dokumenter, og mener lovgrunnlaget vi har brukt er riktig. Vi er sikre på at det er rett å gi denne tvangsmulkten, sa hun.

– Innehar ikke den nødvendige kompetansen

I et av vedtakene fra Statsforvalteren heter det:

«Skolen innehar ikke den nødvendige kompetansen, og er med på å sette eleven i situasjoner som kan føre til at han utagerer. Da reagerer skolen med å straffe eleven for en situasjon de har fremprovosert.»

Og det heter videre:

«Det er svært kritikkverdig, da konsekvensene for eleven er svært alvorlige», står det i vedtaket.