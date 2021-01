Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag klokken 17 skulle obligatorisk testing på ved alle grenseoverganger være på plass.

Men et døgn etter at fristen gikk ut står det ingen teststasjon på Umbukta i Rana.

Det står i sterk kontrast til svaret Helsedirektoratet kommer med tirsdag morgen.

– Vi har forventning om at teststasjonen skal være på plass når forskriften trer i kraft mandag 18. januar kl. 17.00, sier fagdirektør Svein Lie.

11 nye smittet av korona

Det skjedde altså ikke og det kommer trolig til å ta flere dager før stasjonen i Rana er på plass. Årsaken er smittesituasjonen i kommunen.

– Vi er avhengige av helsepersonell utenfra for å drifte en teststasjon på Umbukta. Vi har enda ikke fått tilgang til de personene, sier rådmann Robert Pettersen.

Det er uklart når disse kan være på plass.

Samtidig står Rana midt i et smitteutbrudd. Tirsdag melder kommunen om 11 nye smittede.

250 personer er i karantene og kommunen venter fortsatt på svar fra om lag 200 tester.

– Vi er i en situasjon med smitte i Rana der vi har vært nødt til å holde helsepersonellet vi har som jobber med testing, smittesporing og vaksinering prioritert til arbeidet som skal gjøres i Rana, sier Pettersen.

Vil styrke kontrollen

Samtidig ble opposisjonspartiene enige om nye tiltak mot importsmitte i dag. Blant annet vil de styrke kontrollen ved grenseovergangene.

Partiene ber også regjeringen om å fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunene 24 timer etter ankomst.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana sier de vil ha teststasjon oppe å gå i slutten av denne uka eller starten av neste uke.

I en e-post til NRK skriver Berg at de har meldt behov om fire heltidsstillinger, fra den nasjonale innsatsgruppen, for å drifte teststasjonen.

– Vi må i tillegg bruke noe eget helsepersonell for å ha døgnbemanning.

God dialog

Berg sier de har hatt god dialog med myndighetene.

Om direktoratets forventning til teststasjon fra mandag kl. 17, svarer han at de i møte 11. januar var tydelige på at de avhengig av tilførsel av helsepersonell utenfra. For å unngå at «dette går på bekostning av helsetilbud og helseberedskap for egne innbyggere».

Berg sier de vil opprette testtilbudet når de får tilført det helsepersonellet de trenger.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana. Foto: Rana kommune

– Kommunen har sendt en anmodning om bistand fra nasjonalt innsatsteam og vil få tilført helsepersonell derfra. Halvparten av personellet kommer til Rana i slutten av denne uken, og resten i starten av neste uke. Personellet må ha opplæring. Når personellet har kommet til Rana og fått opplæring, vil teststasjonen bli satt i drift.

– Dere står midt i et utbrudd. Hvordan er det å måtte håndtere dette samtidig som dere skal bygge opp en teststasjon?

– Selv om vi nå får tilført personell, er det mye arbeid å opprette en testklinikk. Vi skal også organisere vaksinering av de eldste og planlegge for massevaksinering. Det at vi er i starten på det som ser ut som et stort utbrudd gjør ikke situasjonen lettere.

– Vi har brukt svært mye personell til testing og smitteoppsporing de siste dagene og kommer til å måtte gjøre det også i dagene framover. At vi har mulighet til å mobilisere og har tilgjengelig helsepersonell til å gjøre denne jobben er utrolig viktig. Om vi skulle brukt eget helsepersonell på en døgnbemannet teststasjon på grensen hadde vi ikke klart å håndtere utbruddet.

Testet 177 personer på åtte dager

I nabokommunen Saltdal sto teststasjonen klar på grensa til Sverige allerede 9. januar.

De første åtte døgnene var det 252 grensepasseringer i Junkerdal og 177 personer ble testet. Av disse var to positive.

– Det er tallet vi forventet og noe vi har kapasitet til å teste, sier kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin.

Det er helsepersonell fra kommunen som står for testingen, med hjelp fra Sivilforsvaret.

– Det har i liten grad gått utover andre kommunale helsetjenester. Vi har en minimumsbemanning og det kan være vi får behov for styrke bemanningen.

En person med helsebakgrunn er på vakt til enhver tid. På hverdagene er testingen delt inn i tre skift. I helgene er det to.

Kommunen er samtidig i dialog med Røde Kors og har også tilbud om hjelp fra nabokommunen Fauske.

Også i Rana har man dialog med Røde Kors, og takket ja til hjelp derfra.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier det er flere måter å bemanne teststasjonene på i tillegg til helsepersonellet som må være der. Foto: Helsedirektoratet

Opp mot 300 daglige grensepasseringer

Helsedirektoratet sier de er kjent med at Rana kommune har vært i kontakt med fire personer fra den nasjonale innsatsgruppen.

Disse er kvalifisert til å utføre de helsefaglige oppgavene ved teststasjon. En av dem kan også ha en lederrolle under testingen.

– I utgangspunktet er dette personer som skal kunne være til disposisjon i inntil to måneder, sier fagdirektør Svein Lie.

Han legger til at det er mulig å hente inn personell uten helsebakgrunn som kan bidra.

– Kommunen kan eventuelt rekruttere personell i samarbeid med Nav.

Tall direktoratet har fått inn viser at antallet kjøretøy som passerer Umbukta inn i Norge varierer fra 60 til 300 per dag.

– Vi vil følge trafikkgrunnlaget som del av vurderingen av om teststasjonene bidrar til å begrense importsmitte, sier Lie.

Her på grenseovergangen Bjørnfjell i Narvik er 245 personer testet siden åpningen 12. januar. Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK