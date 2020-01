Ramona Lind er blitt ansiktet til nordnorsk trafikksikkerhet.

I ett år har hun kjempet for færre og sikrere vogntog på veiene i nord, etter at hun mistet sønnen sin Charlie Lind. Han døde som følge av skadene han fikk etter et møte med et utenlandsk vogntog.

I desember ble hun kåret til Årets Nordlending for sitt arbeid. Hun ble også kåret til Årets tromsøværing, Astrid Gunnestads minnepris og Årets Vesteråling.

Nå er hun invitert til et møte med den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), bare en liten uke etter at han tiltrådte sin ministerpost.

– Han kom meg i forkjøpet. Jeg ble positivt overrasket, invitasjonen kom veldig tidlig.

Ville være sikker på at det ikke var et pr-stunt

Lind hadde satt seg ned for å skrive en e-post angående hennes forventninger til ham som ny minister, men før hun rakk å sende den, tikket det inn en ny e-post i innboksen.

Der lå en invitasjon fra Hareide: han hadde merket hennes engasjement og ville invitere henne til et møte om trafikksikkerhet og arbeidsforholdene i transportbransjen.

– Jeg har fulgt Ramona, og den tragedien som rammet henne og hennes familie. Det er først og fremst engasjementet hennes innenfor det området jeg har ansvar for, som gjør at jeg vil møte henne, sier Hareide til Nordlys.

– Hvordan stiller du deg til invitasjonen, Ramona?

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg brukte litt tid på å tenke på det, kanskje det var et pr-stunt. Men han beskrives som raus mann, og da håper jeg at han faktisk mener det, sier hun.

Knut Arild Hareide (KrF) tiltrådte som ny samferdselsminister 24. januar 2020.

Fikk aldri møte den forrige ministeren

Lind prøvde flere ganger å få til et møte med den forrige samferdselsministeren Jon Georg Dale (Frp). Det var han som hadde ministerposten da ulykken inntraff, men hun lyktes aldri.

Hun ba også om en egen forskrift for veiene i Nord-Norge.

Svaret hun fikk fra Dale kom i en e-post, referert i iTromsø:

«Dessverre kan vi ikkje peike på eitt tiltak som vil løyse alle utfordringane vi har. Det finst dessverre ingen quick fix. Sidan vi kom i regjering i 2013, har vi difor gjennomført ei rekkje tiltak og lovendringar for å betre trafikktryggleiken og vi leiter stadig etter nye tiltak. Når det gjeld problema med tungbil på norske vintervegar, har vi auke satsinga på kontrollar kraftig dei siste åra, og etter dei alvorlege ulykkene denne vinteren, har eg bedt Statens vegvesen om å styrke kontrollinnsatsen i Nord-Noreg enda meir». (Utdrag fra e-posten.)

For ett års tid siden – få dager etter ulykken, innførte minister Dale strengere kontroll av vogntogene. Det ble også innført flere tiltak, men Ramona Lind er fortsatt ikke fornøyd.

Dette er reaksjonene etter Charlies ulykke Ekspandér faktaboks Leder ved trafikkavsnittet i Troms politidistrikt har oppfordret til endring i kjøretøyforskriften, skrev iTromsø.

Fylkesrådene for samferdsel i Nordland, Troms og Finnmark har krevd strengere grensekontroller og endring er av forskriftene.

En Tromsø-bedrift, Kaffemestern Tromsø AS, har gitt beskjed til sine leverandører om at selskapet vil boikotte vogntog fra utlandet, skrev iTromsø.

Det samme gjør Lofotmat Restaurant i Henningsvær.

Norges lastebileier-Forbund og sjømatnæringa har uttalt at de ønsker strengere kontroller av utenlandske vogntog.

NHO Logistikk og Transport er tydelige på at de mener vi må få hyppigere kontroller av vogntog på norske veier, for å skille mellom seriøse og useriøse aktører.

Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS vil ha kontroll av samtlige utenlandske kjøretøy som kommer til norskegrensa.

Statens vegvesen region nord har sagt at de ikke har nok ressurser til å gjennomføre omfattende kontroller, men har likevel valgt å midlertidig flytte flere kontrollører til Nord-Norge.

Tolletaten og Statens vegvesen vil også samarbeide om å intensivere kontrollen av vogntog på grenseovergangene. Kilde: NRK Troms

Vil ha færre og sikrere vogntog på veiene

Hun vil ha enda færre vogntog på veiene. For å tå til det trengs alternative transportårer.

– I tillegg må kravene til dekk bør skjerpes. Det er for lite det som Dale har satt i gang. Ikke minst trengs det penger til veivedlikehold. Vi har visstnok noen av Europas dårligste veier i Nord-Norge. Og det skal ikke stå på pengene om veiene skal strøs eller ikke, sier hun.

Hun merker seg at det skjer endringer som følge av hennes arbeid og all oppmerksomheten som rettes mot saken. Men hun etterlyser strengere regelverk, færre vogntog og flere kontroller.

– For meg handler dette om å få til endringer for oss som bor her oppe. Hareide imponerte meg ved å komme tidlig på banen.

Lind understreker at hun ikke har politisk agenda med å rose den ferske ministeren.

7. januar 2019 ble Charlie Lind truffet av et litauisk vogntog på E8 i Troms. Han havnet i koma, men døde til slutt av skadene. Foto: Marita B. Andersen / NRK

Nylig ulykke på samme sted

Nylig omkom en 19 år gammel mann i møte med et vogntog ikke langt unna der ulykken med Charlie Lind fant sted. Politiet rapporterte om at personbilen kom over i feil kjørebane og traff derfor traileren.

– Uansett årsak, er det altfor mange vogntog på nordnorske veier, sier Ramona Lind.

Det er ikke satt dato for møtet med samferdselsminister Hareide.

Hun ønsker å ha med seg uttalelser fra yrkessjåfører, nødetatene og privatpersoner, hvordan de opplever veiene de må dele med de store vogntogene.