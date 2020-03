Åpnet ny butikk midt i koronakrisen: – Heldigvis trenger folk mat

For én uke siden åpnet kurderen Ramazan Temur frukt- og grønnsakhandel på Fauske, like før de strengeste smittetiltakene ble iverksatt.

– Det var rett og slett nå jeg hadde muligheten. Og folk må jo ha mat, konstaterer Temur.

Han har sett behovet for en slik butikk på Fauske i flere år.

Etter land tids jobbing og flere forsøk på å åpne, kunne han endelig klippe snora tirsdag 10. mars.

Men timingen kunne vært bedre.

Få dager etter åpningsdag kom de første strenge tiltakene som følge av koronaviruset.

Til tross for dette, kan han fortelle om en frisk start med mange kunder.

– Jeg fikk ikke engang pakket ut varene før folk kom og handla, smiler han.

Nå håper han at butikkdriften skal gå bra, selv om det er færre folk ute i sentrum.

– Trøsten er at folk må ha mat. Jeg er veldig takknemlig for at folk handler, sier han.

Temur viser stolt frem varene før han fordeler dem ut i butikken. Korona ser ikke ut til å legge noen demper på gleden av å åpne ny butikk – i alle fall ikke foreløpig. Her vil han tilby nordlendinger frukt og grønt de ellers ikke får så lett tak i. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Driver også spiseri: – Dette er rent tap

Men den nye grønnsakhandelen er ikke hans eneste beskjeftigelse.

Hans andre forretning gir derimot mer hodepine enn inntekt disse dager.

I 10 år har han med suksess, ifølge ham selv, drevet spisestedet Minas Spiseri i Fauske Amfi.

– Det har gått veldig bra med Minas spiseri disse ti årene. På en vanlig uke omsetter vi for 75.000 kroner. Men forrige uke omsatte vi for kun 25.000, sier han.

Minas spiseri er oppkalt etter Ramazans datter Mina. Det var folketomt mandag formiddag. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Familiefaren, som er hovedforsørger for kone og tre barn, ser en tydelig nedgang i antall gjester og omsetning.

– Det er egentlig ikke vits i å drive mer. Dette er rent tap. Det er veldig lite folk ute, konstaterer han.

Enn så lenge får han lov til å servere is, pizza, burger og kebab til de som måtte finne veien ut av huset.

Nå avventer han beskjed fra myndighetene om hva han skal gjøre.

I verste fall må han stenge som følge av smitteverntiltak.

– Dette er en veldig vanskelig situasjon både for alle ansatte, de rundt meg, og meg selv. Vi vet ingenting om hva som skjer videre her.

Amfi Fauske var som store deler av Norge mandag formiddag: relativt folketomt. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Håper på en hjelpende hånd

Siden han og familien kom til Norge fra Tyrkia i 2007 har han klart å forsørge familien. Han eier begge forretningene og driver dem selv.

Hvis han må stenge spiseriet, tror han at han kan overleve på grønnsakhandelen.

– Men hvis folk ikke handler, må jeg legge ned alt. Jeg vil jo ikke det, men jeg gjør det myndighetene ber om.

Nå håper han myndighetene vil strekke ut en hånd for små butikker og enkeltmannsforetak.

– Bedrifter som dette går mye i minus hver dag. Jeg vil ikke tjene store penger. Jeg vil at folk på Fauske skal ha det godt.

– Vi hadde ingenting da vi kom hit. Vi har jobbet oss opp, og har ikke fått én krone fra Nav, sier Ramazan Temur. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Nesten alle bedrifter i Norge er små eller mellomstore

Mandag kom Regjeringens krisepakke til næringslivet.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere – fra og med dag 17, kan de få 80 prosent av inntekten sin fra Nav. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

Ifølge NHO utgjør små og mellomstore bedrifter mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge.

Med andre ord: Temur deler sine bekymringer med stort sett resten av alle landets bedrifter.

– De nystartede bedriftene får den tøffeste børen. De har ikke oppsparte midler og mange er på vei mot konkurs.

Det sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland.

I en undersøkelse gjort med NHOs medlemsbedrifter, kommer det frem i en ny rapport at i varehandel og tjenesteytende næringer er det spesielt de minste bedriftene som er på vei mot konkurs.

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland. Foto: Øystein Nygård / NRK

NHO fornøyd med krisepakken

Bjarmann-Simonsen er imidlertid fornøyd med Regjeringens krisepakke som kom i går – selv NHO mener vi bare ser starten på krisen.

Han tror det kan hjelpe bedrifter og selvstendig næringsdrivende i tiden som kommer.

– I går ble det utvist stort politisk lederskap i Norge, sier han.

Det er spesielt tre ting han trekker frem:

utsettelse av MVA-innbetaling, nedkorting av arbeidsgiverperioden for sykelønn og omsorgspermisjon, og mulighet for å få lån med statlig garanti.

– For arbeidstakerne er det helt avgjørende at dagpengesatsene nå er økt, sier regiondirektøren.

En av tre sier de går konkurs innen to uker

Selv om bransjen er fornøyd med mandagens tiltak, ser fremtiden for mange bedrifter svært mørk ut.

Organisasjonen Virkes nye tall fra medlemsundersøkelsen i handels- og tjenestenæringen viser hvor kritisk situasjonen er.

En av tre i store faghandelsbransjer oppgir at de går konkurs innen to uker.

− Jeg er dypt bekymret. Tusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne i løpet av kort tid. Det som kom fra regjeringen og Stortinget søndag og mandag var bra, men nå må det effektueres umiddelbart, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland i en pressemelding.

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Det er et akutt behov for å tilføre virksomhetene penger, og da bør innbetalt arbeidsgiveravgift for januar og februar tilbakeføres virksomhetene.

Også i andre deler av handels- og tjenestenæringen er likviditeten presset:

44 prosent har problemer med likviditeten. Trening, faghandel, reiseliv og små selskaper er hardest rammet.

59 prosent opplever nedgang i etterspørsel. Bare 11 prosent er uberørt.

19 prosent har måttet stenge på grunn av myndighetenes folkehelsetiltak.

Det skriver Virke i sin pressemelding.

Ramazan Temur kan foreløpig holde både spiseriet og butikken åpne så lenge gjester holder én meter avstand.