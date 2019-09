Rådmann om valgfeilen i Evenes: – En svært alvorlig situasjon

Onsdag ble det kjent at flere avvik i kommunestyrevalget i Evenes gjør at valgstyret vil gå inn for å underkjenne valgresultatet.

Det betyr i verste fall at det kan bli et omvalg i Evenes kommune.

Rådmann Rolf Lossius sier at de nå må finne ut hvordan denne alvorlige hendelsen har skjedd.

– Dette er svært alvorlig, og vi er kjempelei oss for at denne situasjonen har oppstått. Vi har både valgloven og kommuneloven som kommer inn i dette her. Nå skal vi først få kartlagt hva det er som har skjedd, og så må vi få bistand fra Valgdirektoratet og Kommunaldepartementet, sier han og legger til:

– For jeg tror ikke det er mange som har vært i samme situasjon som oss, heldigvis.

Ble oppdaget av fylkeskommunen

Valgavvikene ble først undersøkt da fylkesvalgstyret la ved noen merknader til fylkesvalgsstemmene som kom fra Evenes.

Dette gjorde at det ble igangsatt kontrolltelling av stemmene til kommunestyrevalget i Evenes kommune. Disse kontrolltellingene viste flere avvik.

Valgstyret i Evenes bestemte da i tråd med kommunen at det skulle gjøres en ny, full telling av stemmene til kommunestyrevalget.

Det var halvveis inn i denne opptellingen at det ble avdekket de, ifølge ordfører Sisilja Viksund (H), alvorlige avvikene.

Ordfører i Evenes, Sisilja Viksund (H). Foto: Evenes kommune

– Det har vist at det er 22 flere stemmer som er kommet i urnen av forhåndsvalgsstemmer, i forhold til kryss i manntallet. Det er også flere avvik som vi skal se på når vi er helt ferdig med tellingen på torsdag.

Ordføreren bekrefter at valgstyret kommer til å foreslå at valget ikke blir godkjent. Hva som skjer da, vet ingen.

Må få bistand

For om det nå skal være et nyvalg, så må kommunen få hjelp av flere aktører.

– Hvordan det valget skal gjennomføres er noe vi må få bistand på. Vi har ikke fokus på det nå, men å kartlegge hva som er grunnen til avviket. Vi må deretter gi informasjonen til valgstyret som skal gi sin anbefaling til kommunestyret.

– Men det er klart at det er en stor svikt i rutiner her, og det beklager vi, avslutter rådmann Lossius.

Ordførerkandidat for TVP, Jan Inge Yttervik, sier at han ikke kan se for seg at et nytt valg kan gjennomføres.

Jan Inge Yttervik, TVP. Foto: privat

– Valgstyret anbefaler å underkjenne valget, og det er jo forferdelig trist. Nå er det så mange som har forhåndsstemt fra hele landet, at jeg vanskelig kan se at det kan arrangeres et nytt valg.

Yttervik bemerker at også resultatet ved valget som var, kan påvirke resultatene i et eventuelt nyvalg. Han håper avvikene blir fullstendig kartlagt nå.

– Jeg håper man finner frem til hvilke avvik som er og at valgresultatet kan stå. Et pottetett valg er grunnsteinen i demokratiet, men jeg har full tiltro til at de som jobber med det nå, gjør det som er rett.