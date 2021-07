Ulykken skjedde på E6 på Grytvikmoen ved Setså i Saltdal i Nordland 22. juli i fjor.

Totalt fem personer var involvert i ulykken.

I den ene bilen satt en mor og datter, hvor mor, som var en eldre kvinne fra Rana kommune, omkom.

I den andre bilen satt tre personer. Blant annet mannen, som nå er satt under tiltalte for uaktsomt å forvoldt en annens død av statsadvokaten i Nordland, skriver Saltenposten.

Mannen er ikke hjemmehørende i Nordland.

Fire personer pådro seg en rekke bruddskader som en følge av kollisjonen.

Ifølge tiltalen sovnet mannen bak rattet slik at bilen han førte kom over i motgående kjørefelt.

Mannen nekter straffskyld, ifølge VG.

– Dette var et beklagelig uhell, men det er vanskelig å se at det skyldes noe strafferettslig uaktsomhet fra min klients side. Ikke alle uhell er straffesaker. Klienten vil forklare seg nærmere om dette i retten, sier John Christian Elden til avisen.

Mannen er også tiltalt for brudd på vegtrafikklovens paragraf 31: «for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».