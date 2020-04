Er du familiens detektivgeni? Prøv deg på disse

Ifølge Aftenposten, begynte hele tradisjonen med påskekrim i Bergen i 1923 med et reklamestunt av to unge forfattere som endte med at hele byen trodde toget var robbet.

– Det er mange som mener at dette er opptakten til tradisjonen med påskekrim i Norge. Etter denne utgivelsen ble det vanlig å lansere kriminalbøker til påsken, sier informasjonssjef i Gyldendal, Bjarne Budal til Aftenposten.

Påskekrim er både hørespill på radio, bøker og tv-serier.

Hva kan du om påskekrim? Vi har tatt et lite dypdykk i arkivet. Kos deg med påskeegget og quiz i vei. God påske!