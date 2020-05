Hva kan du om frigjøringsdagen?

Adolf Hitler begikk selvmord 30. april 1945. Det nye statsoverhodet, storadmiral Karl Dönitz, ønsket en rask slutt på krigen.

Natten mellom 6. og 7. mai kapitulerte Tyskland. Om ettermiddagen 8. mai landet den allierte militærkommisjonen på Fornebu.

Våpenstillstanden trådte offisielt i kraft fra midnatt den 8. mai.

De færreste av oss husker jubeldagene i mai 1945. Men for dem som opplevde fem år med okkupasjon, ble fredsfesten et minne for livet.

Kunnskapen, historien og verdiene må føres videre. Ta quizen og se om du har kunnskapen på plass:

1/9 Hvor lenge var Norge okkupert av tyskerne? Foto: NRK I seks år: Fra da krigen brøt ut i 1939 til frigjøringen i 1945 I fem år: fra våren 1940 til våren 1945 I fire år: fra våren 1941 til våren 1945 2/9 Hvem blir statsminister for samlingsregjeringen 22. juni 1945? Victoria Terrasse i Oslo hvor Gestapo hadde hovedkvarter. Einar Gerhardsen Johan Nygaardsvold Carl J. Hambro 3/9 Det er flere krigsrelaterte markeringer 8. mai. Hvilke? Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Frigjøringsdagen er ikke det eneste som markeres 8. mai. Men også... Internasjonal dag mot rasediskriminering Nasjonal veterandag Internasjonal minnedag for de som mistet livet under andre verdenskrig Røde Kors-dagen 4/9 Hva ble Vidkun Quisling dømt til? Prosessen mot Quisling ble den mest omtalte saken fra landsvikeroppgjøret etter 2. verdenskrig. Foto: Nyhetsspiller Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling var en norsk offiser, diplomat og politiker for Nasjonal Samling (NS) som han selv grunnla i 1933. Han styrte Norge som ministerpresident da landet var okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Etter frigjøringen ble han 9. mai 1945 arrestert, og 10. september samme år ved Eidsivating lagmannsrett dømt til... 25 års straffearbeid Livsvarig fengsel Døden Konsentrasjonsleir 5/9 Hvor mange ganger ble Kirkenes bombet under krigen? Slik så det ute etter ødeleggelsene av Kirkenes på slutten av 2. verdenskrig; krisehus og ruiner. Foto: Kjell Lynau / NTB SCANPIX PREMIUM Den 28. oktober 1944 ble det alvor av evakueringen. Hitler ga ordre om at hele den norske befolkning nord for Lyngen skulle fjernes. Alle hus skulle ødelegges. "Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass", sa Hitler. Hvor mange ganger ble Kirkenes bombet under krigen? 48 85 237 328 6/9 Hva var Operasjon Muskedunder? Foto: Tom Edvindsen / NRK En sabotasjeaksjon samene førte mot tyskerne i Finnmark ved å gjemme seg under snøen En sabotasjeaksjon i Glomfjord for å hindre produksjon av aluminium til tyske fly En av operasjonene i tungtvannsaksjonen i Rjukan 7/9 Hvem var konge under krigen? Kongefamilien samlet på slottet. 7. juni 1945. Foto: Kristian Bull Kong Harald III (den tredje) Kong Haakon VII (den syvende) Kong Olav V (den femte) Kong Haakon V (den femte) 8/9 Hva var Milorg? Ove Wettergren med Bren-maskingevær på slottet 7.mai 1945. Foto: Kristian Bull / /Forsvarets Forum Den militære motstandsorganisasjonen i Norge Det tyske politiet i Norge En liten gruppe spesialtrente frigjøringssoldater Et norsk kodeord for mostand 9/9 Hva regnes som de mest kjente motstandssymbolene? Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK Binders, slagstøvler og det norske flagg Binders, osthøvel og det norske flagg Binders, kam, nisselue, kongens symbol og det norske flagg Ransel og kongens symbol Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

Selv om freden var et faktum, fortsatte krigshverdagen i Finnmark også etter frigjøringa i mai 1945.