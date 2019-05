QUIZ: Hva kan du om de elleville MGP-kostymene?

Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest er minst like kjent for de elleville og fargefulle kostymene, som den er for musikken.

I kveld går finalen i Tel Aviv i Israel av stabelen.

Der stiller norske Keiino-Fred med en spesiell samekofte .

Lad opp ved å se tilbake på noen av de mest minneverdige kostymene i Eurovision-historien. Husker du dem?

1/10 Rock n' roll Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix I lilla jakker med glitrende paljetter fikk de Europa til å rocke. Hva heter radarparet? Hanne og Beate Hanne og Elisabeth Anne og Elisabeth Anne og Beate 2/10 Gigakjole Foto: Armando Franca / AP I 2018 representerte denne kvinnelige artisten med en ganske spesiell kjole. Hvilket land? Romania Italia Litauen Estland 3/10 Platåsko Foto: OLLE LINDEBORG / AFP Hvilken bandgruppe, med senere enorm suksess, kledde seg i platåsko og napoelonshattar i 1974-finalen? Bee Gees Bucks Fizz ABBA Bobbysocks 4/10 Enkelt Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN / Afp Tyske Lenas kjole står i skarp kontrast til Eurovision-kostymene slik vi kjenner dem. Hvilket år vant hun? 2007 2010 2012 2015 5/10 «Oh, lord» Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix Hvilket land tok sin første Eurovision-seier med en heseblesende låt og monsterlignende kostymer? Litauen Finland Albania Danmark 6/10 God stemning Foto: Sergey Ponomarev / Ap Seks kvinner i alderen 43 til 86 år stilte opp for Russland i 2012. Det var 26 deltagerland i finalen. Hvor havnet de på listen? Topp 3 Topp 10 Mellom 10. og 18. plass Mellom 19. og 26. plass 7/10 Spinnville Foto: ALASTAIR GRANT / AP Når var det disse helsprø ukrainerne imponerte i finalen og endte på en topplassering? 2007 2005 2001 1998 8/10 Lær, lær og masse lær Foto: MUSTAFA OZER / AFP Ukrainerne vet hvordan de skal skille seg ut. Hva heter denne Eurovision-vinneren fra 2004? Estonia Olga Ruslana Babushki 9/10 Fest setebeltet! Foto: SVEN NACKSTRAND / AFP I sine flyvert(inne)-uniformer stilte britiske Scooch med sangen «Flying the flag» i 2007. Hvor havnet de på listen? Topp 3 Topp 10 Mellom 10. og 17. plass Mellom 18. og 24. plass 10/10 Skjegg Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp «Den skjeggete damen» fra Østerrike, Conchita Wurst, vekket oppsikt langt utover Europas grenser da hun vant i 2014. Hva heter hun egentlig? Joseph Pulitzer Tom Neuwirth Bertha von Suttner David Alaba Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

Finalen vises i kveld på NRK1 og i NRK TV på nett.