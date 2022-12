Det er etter PwCs vurdering utvilsomt at fylkesrådens adferd har blitt opplevd som utfordrende og problematisk av flere av de intervjuede. PwC mener at selv om de fleste konkrete eksemplene på kritikkverdig adferd som er fremkommet gjennom undersøkelsene isolert sett er av en mindre alvorlighetsgrad, så bekreftes varselets ulike påstander helt eller delvis når adferden sees i sammenheng.

PwC mener undersøkelsene viser at fylkesråden oppleves som engasjert og flink i sin rolle, men at hun ikke alltid ser hvordan hun selv påvirker de rundt seg, særlig i situasjoner hvor hun er misfornøyd med leveranser. Det som fra fylkesråden er ment som konstruktive tilbakemeldinger, blir opplevd som krasse kommentarer som oppleves konfronterende og ubehagelig. Flere av de intervjuede har forklart at selv om tilbakemeldingene fra fylkesråden stort sett er innholdsmessig berettiget, så oppleves formen på tilbakemeldingene ugrei.

Fylkesråden mener selv at tilbakemeldingene handler om sak og ikke person. Denne opplevelsen deles ikke av alle. Flere av de intervjuede opplever tilbakemeldingene som en ansvarsfraskrivelse fra fylkesråden og et uttrykk for et behov for å finne en syndebukk. Når det i tillegg stilles høye krav til detaljer og kvalitet, bestillinger oppleves stadig å endres og det kommer krav om leveranser med kort frist, så oppleves dette som et uforsvarlig høyt arbeidspress for ansatte. Når en slik adferd får pågå over tid, skapes en usunn dynamikk og det utvikles en grunnleggende mistillit blant enkelte ansatte til fylkesråden, som igjen har en selvforsterkende effekt der alt av tilbakemeldinger fra fylkesråden blir tolket “i verste mening”. Konsekvensen er at flere ansatte vegrer seg for å fremme sine synspunkter i frykt for å oppleve irettesettelser og det de mener er urettmessig kritikk fra fylkesråden.

Kommunikasjonsformen, detaljstyringen og stadige endringer i bestillinger mener PwC har vært egnet til å skape en følelse av manglende autonomi, utrygghet og usikkerhet knyttet til egne leveranser som gjør at de ansatte føler seg handlingslammet. De opplever ikke tilstrekkelig tillit og rom for å treffe egne beslutninger. Dette gjør at enkelte ansatte ikke føler en trygghet til å utføre sine oppgaver, til å gi tilbakemeldinger til fylkesråden og de blir usikre på hvordan opptre. PwC mener derfor at påstanden om en opplevd fryktkultur blant enkelte ansatte bekreftes.

PwC mener det er klart at et høyt arbeidspress og opplevelse av stress hos ansatte ikke alene skyldes fylkesråden og hennes adferd, men snarere at hennes bestillinger kun er en del av utfordringene avdelingen opplever. I tillegg har de mange lovpålagte oppgaver, får bestillinger fra flere fylkesråder samtidig og er generelt underbemannet etter en nedbemanning i avdelingen.

Videre er det klart at fylkesråden må kunne gi politiske bestillinger og sette høye krav til leveransene, uten at det anses som en kritikkverdig adferd. PwC anerkjenner likevel at det for enkelte oppleves som om et høyt arbeidspress og stress skyldes fylkesråden, særlig når det sees i sammenheng med at enkelte ansatte også opplever en fryktkultur på arbeidsplassen. Når ansatte opplever et høyere krav til leveransene, tidvis må jobbe helger og kvelder for å innarbeide tilbakemeldinger fra fylkesråden, samtidig som de er redd for tilbakemeldingene de får hvis de ikke leverer etter fylkesrådens forventninger, så er det klart at dette kan oppleves som stressende. PwC mener derfor at varselets påstander bekreftets, helt eller delvis.

Etter PwCs vurdering bidrar fylkesrådens kommunikasjonsform, i sammenheng med de ansattes opplevelse av mistillit, detaljfokus, høye krav til leveranser og med korte frister for endringer, til en opplevd fryktkultur, høyt arbeidspress og stress blant de ansatte