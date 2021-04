Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er i et limbo nok en gang, der vi hører hjemme. Nå driver vi dank, det er det vi gjør best, humrer pubeier Kevin Kildal.

I november 2019 overtok han og kompanjongen Dan Robin Kristensen puben "Sku Bare" på Mørkved i Bodø.

Etter noen måneder med normal drift, stengte Norge ned da koronakrisen traff Norge.

I tråd med gjeldende smittevernregler har de i år holdt åpent, med blant annet salg av toast til alkohol, før det igjen ble full stans i slutten av februar.

Da innførte Bodø kommune full skjenkestopp, etter en økning i antallet smittetilfeller av den sørafrikanske muterte varianten av covid-19.

– Ja, det klør i toastnevene må du skjønne. Vi har jo hatt lockdown her siden 26.februar, fordi Bodø hadde et lite smittehopp før de nasjonale reglene gikk inn. Så vi øver oss på pubdrift hjemme, drikker mye, og spiser en del toast før den går ut på dato.

Kildal, som også er standup-komiker, var onsdag gjest i radioprogrammet Dagens på NRK P1. Her kommenterte han regjeringens plan for gjenåpning av Norge.

– Skal fyre på toastjernet

Regjeringens plan for gjenåpning består av fire trinn. Det første trinnet er tiltaksnivået vi hadde før 25. mars.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn, sa Solberg under pressekonferansen.

Det betyr at Kildal og andre pubeiere fra første trinn kan åpne dørene igjen, og servere kombinasjonen ostesmørbrød og alkohol til gjestene igjen fram til klokken 22.

Fra trinn to kan bareiere droppe kravet om matservering til gjester som kun vil ha et glass alkohol, fram til skjenkingen stopper ved midnatt.

– Ja, det gleder jeg meg til. Vi skal gjøre noe rituelt ut av det. Vi skal fyre på toastjernet ute på parkeringsplassen, og så skal alle gjestene får være med på det. Vi skal gjøre det til en greie, sier Kildal.

Frykter konkursras i reiselivet

Lofoten er vanligvis et populært reisemål hele året. Men etter drømmesesongen i fjor sommer, da norske turister sto for mesteparten av besøket, er situasjonen nå kritisk for mange reiselivsbedrifter.

– Situasjonen er ganske svart. De frykter konkurs, nedlegging og kompetanseflukt fra næringa, så det e ganske ille akkurat nå.

Line Renate Samuelsen sier regjeringens plan for gjenåpning av Norge gir næringen et håp. Samtidig er det fortsatt uklart når reiselivsbedrifter kan ta imot gjester som normalt igjen. Foto: Privat

Det sier reiselivssjef Line Renate Samuelsen i Destinasjon Lofoten, som likevel er glad regjeringen har lagt fram en plan for gjenåpning.

Reiselivet er en av næringene med høyest arbeidsledighet i landet, og 4 av 10 bedrifter har permittert størstedelen av staben sin, i følge NHO Reiseliv.

Samtidig gir ikke regjeringens plan for gjenåpning næringen svaret på når den kan forvente å ta i mot gjester igjen.

– Det gir kanskje et håp, men samtidig er usikkerheten like stor, for det er jo ingen tidfesting på noe som helst.

– Det er opp til kredittorene

Akkurat det er ikke det verste for pubeier Kevin Kildal i Bodø. Etter flere skuffelser under koronakrisen tar han ingenting for gitt denne gangen.

– Hvis det er noen jeg har lært meg, så er det at jeg ikke tror på noe før jeg har fått et papir hvor det står «værsågod, åpne dørene». Jeg liker at det ikke er satt noen datoer, fordi det ville vært knusende å få utlevert datoer og så blir det ikke noe av.

Ved tredje trinn vil restauranter, puber og barer kunne servere til normale skjenketider igjen. Det er noe å se frem til for de som har evne til å holde bedriften flytende så lenge.

– Det er ene og alene opp til våre kredittorer. Det er de som sitter med hammeren. Jeg bare ligger under og venter på slaget. Jeg kan ikke love noe heller. Men vi gunner nare på så hardt som vi kan, og så forbereder vi oss og gleder oss til vi får lov til å se folk igjen. Men det vet vi jo ikke. Det vet ikke de heller. Det er det som er, sier Kildal.