Provosert over utspill om turistskatt: – De later som de bryr seg

Torsdag fortalte NRK at Høyre setter ned foten, og sier det er helt uaktuelt å innføre turistskatt fordi de frykter det vil skremme nordlysturistene til Finland.

Etter at Venstre og Arbeiderpartiet nå har vedtatt at kommuner bør få skattlegge turistene, er det nå flertall for turistskatt på Stortinget.

Men at Høyre er negative til denne skatten, provoserer lederen i Virke Reiseliv.

– Dette kommer fra et parti som har økt reiselivsmomsen og innført flypassasjeravgiften. Det er på ingen måte troverdig at de har denne plutselige bekymringen. Jeg opplever det som at de øker kostnadene en dag, og later som de bryr seg den andre, sier Astrid Bergmål.

Derfor forventer hun at et nei til turistskatt også betyr nei til økt moms og andre skatter og avgifter for reiselivet.

– Hvis ikke mener jeg det vil være et svik mot reiselivsnæringa, sier Bergmål.

Ingen plan på Stortinget

– Jeg forventer at et nei til turistskatt, også betyr nei til økt reiselivsmoms, sier Astrid Bergmål. Foto: Virke

Frykten hennes er at store og kjente turistdestinasjoner som Lofoten, Geiranger og Bergen ikke vil klare å ta imot den mengden turister som de gjør, uten turistskatt.

– Høyre bør ta inn over seg at ingen ønsker å besøke strender og fjell hvor det ligger søppel og avføring, fordi ingen har klart å forvalte destinasjonen.

Samtidig er hun bekymret over at det ikke finnes noen politisk plan for hva man vil med turistnæringa i Norge, og hvordan vi skal ta vare på utsatte turistmål.

– Det gjør at det blir veldig tilfeldig om man klarer å ta vare på disse stedene eller ikke.

Høyre: – Utfordrer allemannsretten

Stortingsrepresentant for Nordland Høyre, Jonny Finstad, sier partiet er for at man skal benytte seg av inntektspotensialet turiststrømmen medfører, men mener dette bør skje i form av brukerbetalinger for visse tjenester som blant annet toaletter og parkering.

– Man skal ikke måtte betale for å bruke norsk natur, sier Jonny Finstad (H). Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Ikke i form av en turistskatt.

– Det ville ha utfordret den nasjonale allemannsretten, som jo står veldig sterkt i Norge. Åpner man opp for turistskatt risikerer man en rekke slike skatteordninger rundt om i Norge. Det vil gå utover konkurransekraften overfor andre land for reiselivsnæringa, sier Finstad.

Han trekker også fram at regjeringa har satset stort på utbygging av infrastruktur og samferdsel som legger til rette for veksten i reiselivsnæringa, blant annet med en ordning som skal ruste opp nasjonale turstier.