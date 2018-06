Prøve noe nytt på kjøkkenet? La deg inspirere av dagens VM-kamp

Mexico imponerte alle da de slo Tyskland i sin første kamp i VM. De har også i mange år imponert oss med sitt smakfulle kjøkken.

Svenskene er på sin side kjent for mat som blodpudding, falukorv, kålpudding og ikke minst de velkjente kjøttbollene.

På banen spiller de mot hverandre, men på kjøkkenet spiller de på lag.

Det demonstrerer kokkene Karina Sætermo og Benthe Nyheim. De har blitt utfordret på å servere hjemmelaget mat som står i stil med det som skal skje ute på banen.

I dag: Quesadilla med svenske kjøttboller.

Slik gjør du det

Når retten er ferdig stekt er det bare å toppe med guacamole og hive innpå. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Quesadilla er tortillalefse fylt med salsasaus, ost og ønsket fyll. Det er vanlig med både kylling og kjøttdeig.

– Da skal vi fylle lefsene med litt salsa. Jeg bruker å lage salsa selv, da hiver jeg det i stavmikseren. Tomat, chili, koriander og lime, så blir det godt, samstemmer de to.

– Smør på med salsa, legg på kjøttboller som er skåret i to og ha over litt tacokrydder – men ikke for mye. Godt med revet ost til slutt, brett sammen og inn i ovnen.

Som seg hør og bør bør også denne meksikaneren toppes med den grønne dippen guacamole. Den må være hjemmelaget, konstaterer kokkene.

I det store og hele er dette en oppskrift som er enkelt å lage, men om du vil utfordre deg selv kan du prøve å lage både kjøttbollene, salsasausen og lefsene fra bunn av.

Oppskriften finner du under.

Oppskrift Quesadilla med svenske kjøttboller