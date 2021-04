Tar til orde for at promillekjørere kan få beholde lappen

Departementet hører på fagmiljøene. Rapporten fra 2012 var på høring og høringssvarene fra fagmiljøene spriket. Merknadene viste at man med forslaget fra arbeidsgruppen ikke traff godt nok. Departementene og aktører fra fagmiljøet var derfor tidlig etter avleggelsen av rapporten enige om at dette måtte utredes på nytt. Det var en viktig årsak til at rapporten fra 2012 ble «lagt i en skuff». Departementene lyttet derfor til fagmiljøene og deres tilbakemeldinger.

I tiden etter arbeidet SD med å utvikle regelverket der det har vært mulig og større samstemthet i fagmiljøene, og har fått på plass hjemmel for og tilsyn med en ordning for alkolås i kjøretøy for persontransport i yrkestransport.

NRK har snakket med MA rusfritrafikk, en interesseorganisasjon innenfor trafikksikkerhet og rus. Departementet har også lyttet til fagmiljøet for øvrig, som vegmyndighetene, politiet, Riksadvokaten og forskningsmiljøer som TØI (transportøkonomisk institutt). For eksempel viser forskning TØI trekker frem om bruk av alkolås i land som har innført dette, til dels sprikende resultater når det kommer til effekten og langtidsvirkningene av tiltaket i forhold til for eksempel omfanget av promillekjøring.

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet bygger på en modell med overordnet samordnet innsats og tverrfaglig samarbeid, hvor tiltakene nedfelles i langtidsplanverk, som Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet. I planen for inneværende periode er det i tiltak 11 nedfelt at «MA-rusfri trafikk vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, utrede hvordan implementere alkolås som et alternativt vilkår for førerrett for personer med alkoholproblemer.» Det er berørte direktorater og samarbeidende aktører som utformer og følger opp tiltaksplanen. Planperioden utløper i år, og da vil det rapporteres på oppfølgingen i planen, for eksempel om det er utarbeidet et slikt nytt kunnskapsgrunnlag for alkolås, for eventuelt å se på en ny utredning av et slikt tiltak.