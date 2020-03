Det anerkjente tidsskriftet Journal of Feline Medicine and Surgery har nylig publisert en forskningsrapport fra Louisiana State University.

Her har en gruppe forskere sett på om musikk kan gjøre katter mindre stresset.

I sammendraget skriver forskerne at katter som ble utsatt for kattespesifikk musikk før og under undersøkelser ble assosiert med lavere stress-score (CSS).

I motsetning fikk de ikke samme resultat ved å utsette kattene for stillhet, eller ordinær klassisk musikk.

Bjarne Braastad er professor i etologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han tror funnene kan ha noe for seg.

– Det virker overbevisende. Her fant de da en stressreduserende effekt ved bruk av kattemusikk. CSS-tallet gir en indikasjon på at katten har en roligere atferd. Det er positivt, selv om man ikke greide å måle en ren fysiologisk effekt, sier han.

Her kan du selv sjekke om sangen fra eksperimentet har noe virkning på din katt:

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Testet ut musikken selv

Braastad mener det er mye som tyder på at det er hold i funnene. Tidligere er det gjort lignende studier på for eksempel høns og gris.

– Dette virker som et fint tilskudd til å berolige katter på en klinikk eller på venteværelset. Mange katter er usikre på nye steder og situasjoner. Det å berolige katter før en behandling er veldig viktig, sier han.

Braastads egen katt har allerede fått en smakebit på musikken.

Professor Bjarne Braastad tror funnene i studien kan ha noe for seg. Foto: Audun Braastad

– Jeg spilte litt av denne musikken for katten min for en halvtime siden. Den er ganske rolig fra før, så det var ikke umiddelbart lett å spore noe effekt.

Selv om professorens egen katt er rolig, tror han musikken først og fremst er viktig for katter som er mer nervøse i utgangspunktet.

– Ifølge de som produserer musikken, kan det virke spesielt godt for katter som er husløse. Dette er katter som er veldig nervøse av natur. Der ser de den sterkeste effekten, og det tyder jo på at det har effekt.

Han tror også at musikken kan ha god effekt på kattepensjonat eller når man får en ny katt i husstanden.

Spiller musikken på dyreklinikk

I Bodø har veterinær og deleier i Dyrelegene Bodø, Linda Bakken Bøe fått med seg nyheten. Hun har allerede satt videoklippet på repeat på et av rommene.

– Vi har satt på denne sangen på et av rommene våre. Det er en relativt behagelig stemning der nå, sier Bøe.

Hun leste selv artikkelen i det amerikanske tidsskriftet og tenkte med en gang at dette var noe de måtte prøve ut.

Veterinær og deleier Linda Bakken Bøe i Dyrlegene Bodø har allerede testet ut musikken på klinikken. Foto: Ola Helness / NRK

– Mange katteeiere ser ikke at kattene deres er stresset. Når vi tar prøver av et stresset dyr, kan det påvirke prøvesvar. I tillegg kan de håndtere sykdommer dårligere. Å fjerne stresset kan være med å vippe vektskåla i kattens favør.

Nå retter veterinæren ei utfordring til også norske artister om å prøve seg på kattevennlige låter.

– Det er mange hyggelige kattemennesker som også driver med musikk. Det hadde vært utrolig om vi kunne fått kortreist kattevennlig musikk, sier hun.

For ordens skyld opplyser vi om at Linda Bakken Bøe er gift med distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland.