Professor mener Nord-Norge blir å gå over i Nordsjø-turnus

En hel landsdel på Nordsjø-turnus kan bli virkelighet om noen år.

Det tror Kjell Arne Røvik som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

En slik løsning kan være bra for bosettingen og for at folk blir værende i jobbene sine.

De siste årene har vi sett at både mellomledere og toppledere bor andre steder i landet enn der de leder sin bedrift.

Dette kommer til å bli mer vanlig i framtiden tror Røvik.