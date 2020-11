Over 400 private barnehager bekymret for kutt: – Vil få konsekvenser for tilbudet til barna

Tirsdag møter Private barnehagers landsforbund og fagforeningene statsråd Guri Melby for å diskutere det foreslåtte kuttet i barnehagenes pensjonstilskudd.

I regjeringens forslag til statsbudsjett, legger de nemlig opp til å kutte pensjonstilskuddet til de private barnehagene med 350 millioner kroner.

Dette bekymrer Private Barnehagers Landsforbund, som har fått bekymringsmeldinger fra mer enn 400 private barnehager rundt om i landet.

Flere av dem frykter å bli tvunget til nedleggelse.

Eier og daglig leder Linda Skeide i Fjellsøya barnehage i Brønnøysund tviler på at barnehagen hun driver holder til år til. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I den private barnehagen Fjellsøya i Brønnøysund sør i Nordland har barn lekt i ti år. Men å drive privat barnehage er ingen lek, ifølge eier og daglig leder Linda Skeide.

– Uten en solid dugnadsinnsats fra foreldrene, meg selv og min egen familie hadde det ikke gått, sier Skeide til NRK.

Berger gjennom dugnad

Barnehagestyreren mener private barnehager trenger en helhetlig løsning på finansieringsproblematikken i barnehagene. Hun tviler på at Fjellsøya barnehage i Brønnøysund noen gang vil feire 20-årsdag.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi har kranglet og sloss om tilskudd i ti år. Det er slitsomt og går på helsa og økonomien løs.

Barnehagen sliter med røde tall. Ifølge Skeide berger de seg akkurat i 2020, takket være alle som stiller opp på dugnad.

– Svaret er mer gratisarbeid. Vi kjøpte trehjulssykler i fjor. Det var fordi ungene hadde solgt plommer fra plommetreet. Samtidig krysser vi fingre og tær for at vi skal beholde ventilasjonsanlegget noen år til.

«Linda! Vi må få nytt arkivskap, ev. få fikset øverste skuff. Får den ikke opp, og jeg får så smerter i håndleddene av å prøve», står det på en lapp på datamaskinen til barnehagestyrer Linda Skeide i Brønnøysund. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Hagler inn med bekymringsmeldinger

400 barnehager har nå sendt bekymringsmeldinger til Private Barnehagers Landsforbund, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.

– De forteller at kuttene vil få konsekvenser for kvaliteten og tilbud til barna. I verste fall risikerer vi at mange må avvikle driften.

I dag møter Private barnehagers landsforbund, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta statsråd Guri Melby for å diskutere det foreslåtte kuttet i barnehagenes pensjonstilskudd. Foto: Emil Indsetviken / NRK

Ifølge ham er økonomien i private barnehager dårligere enn noensinne. Fire av ti barnehager gikk med underskudd i fjor og i år budsjetterer fem av ti med underskudd, sier Iversen.

– Derfor vil det være katastrofalt hvis det skuttes flere millioner i tilskuddet i 2021.

Avhengige av Frp – som ikke aksepterer kutt

Regjeringa er avhengige av Fremskrittspartiet for å få gjennomslag for statsbudsjettet. Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar Hun sier denne saken har topp prioritet for Frp.

– Vi kommer ikke til å akseptere disse kuttene. I ytterste konsekvens vil mange norske barn bli stående uten barnehagetilbud, sier Søttar til NRK.

Hanne Dyveke Søttar er stortingsrepresentant for Frp i Utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Pensjonskuttet er ikke det eneste regjeringen foreslår.

De foreslår også at det såkalte kapitaltilskuddet som kommunene fordeler til vedlikehold av private barnehager i hver kommune, ikke lenger skal øremerkes barnehagene.

Partiet frykter at kommunene kan bli fristet til å bruke pengene på helt andre ting – som sykehjem, sykkelstier og kopimaskinpapir.

Å slå beina under de private er ikke smart, ifølge Søttar.

– Hadde alle barnehagene i Norge vært kommunale, ville det kostet staten 2,5 milliarder mer. De statlige tilskuddene skal sørge for at alle barn skal ha et like godt tilbud både i kommunale og private barnehager.

– Var behov for å skru ned tilskudd til private barnehager

Ifølge statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskaps- og integreringsdepartementet skal ikke de foreslåtte endingene påvirke de barnehageansattes pensjon.

Anja Johansen (V) er statssekretær for Guri Melby i Kunnskaps- og integreringsdepartementet. Foto: Nordland Venstre

– Våre tall viser at det var behov for å skru ned hvor mye vi gir de private barnehagene i pensjonstilskudd for å få et bedre samsvar mellom tilskuddet barnehagene får til dette, og det de faktisk bruker på pensjon.

Ifølge Johansen fikk hele 94 prosent av de private barnehagene mer i tilskudd til pensjon enn det de faktisk brukte.

Hun trekker frem at en annen støtteordning skal styrkes, og at de fleste barnehager fortsatt vil ha nok penger til pensjon til tross for kuttet.

– Selv om vi skrur ned, vil fortsatt 85 prosent av disse barnehagene få dekket sine pensjonsutgifter gjennom det ordinære tilskuddet, sier statssekretæren.