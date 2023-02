Prisvekst førte til rekordstart for sjømateksporten i 2023

Norge eksporterte sjømat for 12,7 milliarder kroner i januar. Det var den beste januarmåneden noensinne. Dette er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Det opplyser Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Prisvekst er den viktigste årsaken til at januar ble nok en rekordmåned for sjømateksporten. Eksportprisene for laks, torsk, ørret, sei og sild var betydelig høyere enn i januar 2022, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

– Til tross for urolige tider og endrede varestrømmer, har sjømateksporten nådd nye høyder. Inflasjonen er fortsatt høy i store deler av verden, og spesielt konsumentene i Europa har betydelige utfordringer med lavere kjøpekraft og negative forventninger til egen økonomi framover, sier Chramer.

I januar var det en nedgang i eksportvolumet av fersk hel laks til Europa, mens Kina og USA skiller seg ut med betydelig vekst.