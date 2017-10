Prislapp på Evenes

Forsvarsbygg har levert sin anbefaling for utbyggingen av Evenes flystasjon til Forsvarsdepartementet, skriver Fremover. Kostnaden for etableringen av kampflybasen og basen for de maritime patruljeflyene er nå på 4,1 milliarder kroner, opplyser Forsvarsbygg til avisa. Det er 100 millioner kroner mindre enn det som tidligere er anslått fra departementet.