Folk på Myre i Vesterålen hadde grunn til å smile fra øre til øre i dag.

De fikk nyheter kanskje viktigere enn fredspris og sol på himmelen:

For de om lag 4.000 innbyggerne i Øksnes kommune med havet som viktigste mat- og inntektskilde, ble det klart at hjørnesteinsbedriften Primex overlever.

Det betyr at 70 ansatte får beholde jobbene sine.

Den tipp topp moderne bedriften som sørger for at den norske torsken bearbeides på land i Norge, og ikke i et annet land.

Det har nemlig spøket for om den skulle overleve – kun få år etter oppstart.

– Som julaften

Bare to år etter oppstarten i 2018 har det i det siste vært full krise – til tross for tipp topp høyteknologisk utstyr. Derfor er det god stemning blant

– Det var en ekstatisk opplevelse da det ble klart at det er en fremtid for bedriften. Mange er veldig glade, sier styreleder Eirik Sørdahl i Primex Norge.

Styreleder Eirik Sørdahl i Primex Norge. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Målet var å hente inn 40 millioner friske kroner. De endte på i overkant av 50 millioner kroner etter en emisjon, med seks nye aksjonærer.

– Det er som julaften, sier ansatte til Bladet Vesterålen.

Laks blir redningen for torskebedriften

Råvaren deres, torsken. er kun tilgjengelig halve året.

Kvaliteten på den hvite fisken er ikke like god høsthalvåret som vinter- og vårhalvåret.

For å redde bedriften satser de derfor nå på torskens røde motstykke: Laksen.

Styrelederen søkte i vår om å leie laksekonsesjoner fra staten for å ha helårsdrift når det ikke er sesong for torsk.

Det er ikke lov å leie konsesjoner, altså tillatelse, for å drive med lakseoppdrett. De må kjøpes.

Denne loven er fortsatt ikke endret, og fiskeriministeren avviste forslaget i mai.

I stedet skal de i første omgang kjøpe laks fra lokale leverandører.

– Vi har laga en forretningsplan som skal utvikle bedriften videre. Den består i produksjon av hvit og rød fisk, og bedre ivaretakelse av biprodukter. Denne planen har fått gehør hos aksjonærer, sier han.

Seks nye aksjonærer, med torskegründer André Reinholdtsen i spissen, ble redningen.

Ordfører John Danielsen i Øksnes sier til NRK at han er glad og letta over at arbeidsplassene er redda av frisk kapital.

– Dette er en stor dag for Øksnessamfunnet, for Nordland og Norge. Hele Fiskeri-Norge tar jeg med. Jeg må gratulere både bedrift og styreleder Sørdahl som har gjort en formidabel jobb for å få bedriften på fote igjen.

– Men du er ikke redd dette skal bli kortsiktig?

– Det som er presentert er en langsiktig plan. Jeg har stor og god tro på den, sier Danielsen.

– Denne saken handler om å tenke nytt, samtidig som vi har fokus på næringen, kysten og arbeidsplasser, sier Øksnes-ordfører John Danielsen (Sp). Foto: Monica White Martinsen / NRK

Gikk med 200 millioner i minus

I dag eksporteres 95 prosent av alt vi henter opp.

NRK har tidligere fortalt at Norge taper 30 milliarder kroner på ikke å bearbeide vår egen fisk.

Derfor var det knyttet store forventninger til den nye fabrikken. Den skulle vise at det var mulig å foredle hvitfisk i Norge – og ikke bare sende den ubehandlet ut av landet.

Primex skulle vise at det var mulig å tjene penger på filetproduksjon av torsk i Norge – men det var det ikke.

Fabrikken gikk med nesten 200 millioner i minus i 2019.

– Dette koker ned til at man har en jobb å gå til, sier styrelederen. Jeg er glad for at vi kunne gi alle de ansatte en god inngang på helga.

Myre i Øksnes kommune i Vesterålen.

Målet er en helårlig produksjon: halvparten av hvit torsk, andre halvparten av rød laks.

– Vi starter forsiktig. Hvis dette gir resultater, vil vi kunne gå fra ett til to skift i vinterhalvåret. I så fall snakker vi om 40–50 nye arbeidsplasser i tillegg til de som er i dag, sier Sørdahl.