Pridemåneden juni har gitt kampene i Eliteserien et ekstra preg.

Et prideflagg har prydet grafikken på TV.

Men prideflagget kan være forstyrrende for de som har synshemninger. Det kan forbundsleder i Norges Blindeforbund, Terje André Olsen, bekrefte.

– Her er det nok noen som har hatt en god intensjon, men som ikke har tenkt over dette.

Han understreker at pride fortsatt bør markeres.

– Men kanskje finne en måte å gjøre det på slik at ikke informasjonen vi ønsker å få frem forsvinner.

Niklas Aune Johnsen jobber for Bodø/Glimt som innholdsprodusent.

Han er også fargesvak. Det betyr at han kan slite med å se ting som ikke står i sterk kontrast til hverandre.

– Jeg synes pride er veldig viktig å markere, derfor ser ikke jeg på regnbueflagget bak stillingen på TV som et stort problem. Men jeg forstår at det er vanskelig å se. Jeg sliter selv, og det er mange som har vesentlig dårligere syn enn meg.

Niklas Aune Johnsen jobber i Bodø/Glimt og sier at han skjønner at det kan være vanskelig for de som har en synshemming Foto: KENT EVEN GRUNDSTAD FOTO / KENT EVEN GRUNDSTAD FOTO

Mange har nedsatt fargesyn

Olsen sier at både de som ser dårlig og de som er fargeblind og fargesvak kan slite med å tyde hva stillingen er på skjermen.

Denne gruppen utgjør 8 prosent av verdens mannlige befolkning. Kun en halv prosent av kvinner har nedsatt fargesyn.

I Norge vil det bety omtrent 220.000 menn og rundt 13.750 kvinner.

– Regnbuen er så fin og inneholder mange farger. Men det betyr også at det er vanskelig å opprettholde en god kontrast til teksten.

Niklas Aune Johnsen i Bodø/Glimt sier at det finnes andre problemer for fargeblinde og fargesvake, enn at stillingen er litt ullen en måned i året.

– Blant annet er det altfor mange kamper hvor to lag stiller i for like drakter. Bare se på kampen mellom Sandefjord og Viking i helgen. Mørkerøde drakter spilte mot mørkeblåde.

– Sånt skjer selvfølgelig innimellom, men det er så utrolig enkelt å unngå om man bare tenker seg om før kamp.

Johnsen legger til:

– Vi klarte eksempelvis å stille med keeperdrakt som var nesten i samme farge som Kristiansunds drakter forleden. Vi må også lære av dette.

Han mener at NFF og klubbene bør bli flinkere. Bortedrakter og reservedrakter bør være så forskjellig at dette ikke er et problem.

– I engelsk Championship har de lagt til rette for at hjemmelag kan spille med bortedrakter sånn at det blir så kontrastfylt som mulig. I Skottland har de etablert egne seter med headset og en synstolker som kommenterer kampene. Det bør kunne være mulig i Norge også.

Olsen i Norges Blindeforbund forstår problemstillingen. Han sier de jobber spesielt for at kommentatorer skal kunne kompensere når folk har vanskeligheter med synet.

Terje André Olsen i Norges Blindeforbund håper at Pride kan markeres på en bedre måte fremover. Foto: Tom-Egil Jensen

– Jeg skjønner at det finnes farger som er så like at det kan være vanskelig å skille. Vi er avhengig av gode kommentatorer som forteller om fotballkampen og hva som skjer på banen.

Holder fast på grafikken

Det er NFFs datterselskap, Fotball Media som er ansvarlig for grafikken til TV-sendingene.

Operativt ansvarlig i Fotball Media, Hallbjørn Saunes, sier den kommer til å bli vist også i den kommende serierunden.

Discovery og Fotball Media kommer derimot til å sørge for at en ekstra «stillingssuper»:

En ekstra oversikt over stillingen kommer til å dukke opp oftere nederst på skjermen, i stort format.

– Hva er grunnen til at dere ikke endrer grafikken når det kommer frem at noen har problemer med å lese det som står?

– Vi beklager at dette ble en uønsket effekt for svaksynte. Bakgrunnen er at et samlet Fotball-Norge markerer Pride-måneden, med ulike markeringer, der markering på TV-grafikken er et av elementene. Vi håper og tror at en hyppigere visning av stillingen nederst på skjermen vil være tilstrekkelig for de som følger kampen i kommende serierunde.

NFF understreker at hva slags draktfarger og kontraster som brukes av de forskjellige lagene er nedfelt i regelverket deres.

NFFs draktregler Ekspandér faktaboks Draktfarger Lagene skal ha draktfarger som skiller dem fra hverandre, samt dommere og assistentdommere.

Målvakten skal benytte draktfarger som skiller seg ut fra andre spillere og dommerteamet.

Dersom begge målvaktene har like draktfarger og det ikke er mulig å skaffe en reservedrakt, skal målvaktene tillates å spille kampen. Undertøy kan benyttes dersom de oppfyller følgende krav: Undertøy til bruk på overkroppen skal ha samme farge som ermet på spillerdrakten

Undertøy til bruk på nedre del av kroppen (eks: varmebukse eller tights) skal ha samme farge som shortsen, eller nederste delen av shortsen om denne er flerfarget. Spillere på samme lag skal benytte samme farge på undertøyet. (Kilde: https://www.fotball.no/globalassets/regler-og-retningslinjer/ligaverktoykasse/utstyrsreglement.pdf)

Vi gjør oppmerksom på at Niklas Aune Johnsen tidligere har vært ansatt i NRK.