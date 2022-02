– Det er en gjeng som gleder seg veldig. Det blir fantastisk kult mot Celtic, sier Amahl Pellegrino til NRK fra hotellet som Glimt er innlosjert på i erverdige Glasgow.

Laget kom til Skottland i går etter tre uker på treningsleir i Spania. Mens Celtic er midt i sesongen, har ikke Glimt spilt en obligatorisk kamp siden midten av desember.

Ikke tapt på 26 kamper

Amahl Pellegrino sier Glimt vil angripe mot Celtic selv om laget ikke har spilt obligatoriske kamper på over to måneder. Foto: ANDREAS NILSEN TRYGSTAD / NRK

Laget har derimot spilt tre treningskamper mot Dynamo Kiev, Aalborg og Aarhus - med to seire og en uavgjort som resultat. Glimt har faktisk ikke tapt på på 26 kamper.

Pellegrino mener Glimt er godt forberedt.

– Vi har jobbet godt i de siste tre ukene. Vi kommer til å gi alt. Det kan jeg love. Vi skal angripe i den kampen, akkurat som vi gjør i hver kamp.

Celtic leder serien i Skottland

På motsatt banehalvdel på torsdag står et Celtic-lag full av selvtillit. For et par uker siden tok de tilbake tabelltoppen i den hjemlige ligaen etter å ha slått Rangers 3-0 på hjemmebane. Ikke bare leder de ligaen, men de er ubeseiret de siste 17 kampene, skriver Glimt.no.

Kjetil Knutsen har ikke tenkt å legge seg bakpå mot Celtic. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kjetil Knutsen sier det er uaktuelt for Glimt å legge seg bakpå mot Celtic.

– Celtic er et veldig godt lag, men deres motstandere har ikke hatt et eget motspill. Det nytter ikke å bare lempe ballen mot spissen. Da har vi ingen muligheter. Vi må angripe Celtic med å spille vårt eget spill og vår fotball, sier Kjetil Knutsen under dagens pressekonferanse.

Knutsen sier Bodø/Glimt går inn til kampen med lave skuldre.

– Det er viktig å glede seg til denne kampen. Vi er i forsesongen vår og får spille foran 60.000 tilskuere i Glasgow. Alle andre klubber i Norge misunner oss dette. Vi har alt å vinne, sier Knutsen.

Frykter Glimt

Celtic-fan Paulie Masrough sier laget hans er i kanonform. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Taxisjåfør og Celtic-fan Paulie Masrough har tro på eget lag, men frykter Bodø/Glimt.

– Vi har kjøpt noen gode japanske spisser som har løftet laget, men vi har litt utfordringer med forsvaret. Celtic må være på topp for å slå Glimt, sier drosjesjåføren til NRKs journalist i Glasgow.

Kampen er i morgen, torsdag, kl. 21 på Celtic Park.