Premier League blir plastfri: –På tide at norske klubber følger etter

Forrige uke kom nyheten om at Hurtigruten skal kvitte seg med all engangsplast, og samtidig ble det kjent at Premier League, det øverste nivået i engelsk fotball, gjør det samme.

WWF jobber for å få på plass et forbud mot all engangsplast og oppfordrer nå norsk fotball til å følge Premier Leagues eksempel.

– At publikum ikke får engangsplast når de drar for å se fotballkamper i England er en fantastisk nyhet. Det er så mye plast der ute som vi ikke trenger, og da er det helt fantastisk å se at noen går foran og faser ut den overflødige plasten, sier Fredrik Myrhe, seniorrådgiver i WWF, Verdens naturfond.

Fredrik Myhre i WWF liker at Premier League nå kvitter seg med all engangsplast, og utfordrer norske klubber til å gjøre det samme. Foto: Ivan Tostrup copyright

– En bra signaleffekt

På Aspmyra stadion i Bodø får publikum i dag både plastlokk, -bestikk, -sugerør, -flasker og -kopper når de skal se fotballaget Bodø/Glimt i aksjon. Daglig leder i klubben, Frode Thomassen ønsker forslaget fra WWF velkommen.

– Det er en kjempegod idé at norske fotballklubber går foran og være med å bidra til at det blir brukt mindre plast ved slike arrangementer som vi har ansvar for. Det vil være en bra signaleffekt mot den utfordringen vi alle står ovenfor, sier han.

Det finnes en del regler fotballklubbene må forholde seg til når det gjelder hva publikum kan ta med seg ut på tribunene. Å avskaffe all engangsplast vil være en stor jobb, men ikke umulig.

– Vi må gå i dialog med dem som leverer til oss, men det handler først og fremst om å være bevisst og gjøre en innsats for samfunnet vi lever i, sier Thomassen.

– Prisverdig av Premier League

Leif Øverland er administrerende direktør i Norsk Toppfotball, klubbenes interesseorganisasjon. Han skal i et møte med klubblederne på onsdag og ønsker å ta opp temaet om plast.

Daglig leder i Norsk Toppfotball, Leif Øverland lar seg trigge av tiltaket til Premier League. Nå ønsker han forslaget velkommen til Norge. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

– For meg er det naturlig å diskutere det med klubbene i Norge. Etter møtet på onsdag vil vi, sammen med ligaforeningen komme opp med noen ideer til klubbene. Det er viktig at alle gode krefter tar tak, sier Øverland.

Øverland sikter til både Premier League og Hurtigruta når han snakker om hvilke tiltak norsk fotball kan gjøre.

– Først og fremst er det prisverdig at Premier League nå tar tak i det som er vår største miljøutfordring. Mye av plasten på våre strender kommer fra De britiske øyene og det trigger oss til å se hva vi kan gjøre, sier han.

Thomassen har allerede startet prosessen med at Bodø/Glimt skal bli en plastfri.

– Vi skal starte å identifisere hvilke type plastartikkler vi har. På sikt er det mulig bli kvitt all unødvendig engangsplast. Nå setter vi i gang!