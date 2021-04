Preben (20) døde etter fest forrige helg – politiet ber om videobevis

Det er politiet i Nordland som selv går ut med informasjonen i forbindelse med at saken har fått mye oppmerksomhet i media, samt at de ønsker informasjon om hva som har skjedd.

Tidligere har de gått ut med en video på nettpatruljen der de ber om informasjon.

Andreas Haldorsen, politifullmektig i Nordland politidistrikt, forklarer at de på nåværende tidspunkt ikke kan konkludere med dødsårsak.

– Det er antakelig snakk om en ulykke, sier han og poengterer:

– Obduksjon er gjort, men rapporten foreligger ikke ennå.

Mystisk dødsfall

Preben Edvartsen (20) var tilstede på en sammenkomst med flere ungdommer da han plutselig falt om og ble kritisk skadd. Dette er også grunnen til at de håper det finnes video som kan hjelpe dem i etterforskningen.

Haldorsen understreker flere ganger at de er tidlig i etterforskningen og at de per nå jobber med å finne ut hva som har skjedd.

– Kan dere si noe om dødsårsaken?

– Nei.

– Kan dere si noe om hva som førte til skaden?

– Vi vet ikke hva som førte til skaden.

– Legene kan ikke si noe om dødsårsak?

– Nei, ikke på nåværende tidspunkt.

Han forteller videre at dette er en undersøkelsessak, og at de ikke har grunn til å tro at noe kriminelt har skjedd.

Preben Edvartsen ble funnet på Selfors.

Gjennomført flere avhør

20-åringen ble funnet innendørs. Han ble funnet av andre som var til stede på festen.

Flere av disse skal være avhørt.

– Vi har gjort avhør, men har ikke kunnet konkludere med noe basert på disse avhørene.

– Hvordan jobber dere videre for å løse dette?

– Vi venter på svar på prøver fra sykehus og obduksjonsrapporten.

– Har dere fått noen tips eller videoer etter at dere gikk ut og ba om det?

– Det har ikke kommet noen tips av interesse etter at vi gikk ut med videoen.