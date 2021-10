Preben Edvartsen fra Selfors i Rana var til stede på en fest med flere ungdommer natt til 11. april i år.

Plutselig falt han om og ble kritisk skadd.

20-åringen ble funnet innendørs av noen andre som også var til stede på festen.

Edvardsen døde på UNN i Tromsø fire dager senere.

På bakgrunn av uklare omstendigheter valgte politiet å opprette undersøkelsessak. De avhørte flere vitner og gikk ut i media og ba om videobevis fra den aktuelle festen.

Men nå et halvt år senere, vet hverken politiet eller familien hva det var som egentlig skjedde.

– Vi har det tungt fra før, og det er ekstra tungt at vi ikke får noen svar. Det er vondt å ikke vite, sier Tony Eilertsen, broren til Preben.

– Politiet sier de har like mange spørsmål som oss. Men de sier også at av og til får man ikke alle svarene man vil ha.

Mange rykter

20-åringen hadde fått en stor hevelse i halsen som gjorde at luftveiene ble blokkert. For familien er årsaken til hevelsen et stort spørsmålstegn.

Edvartsen ble ikke funnet med noen stoffer i blodet. Han skal heller ikke ha hatt noen allergier. Men ryktene i lokalsamfunnet har vært mange.

Blant annet skrev lokalavisen Rana Blad at det var uklart hva Edvartsen hadde inntatt, noe som førte til mange spekulasjoner, ifølge familien.

Det gikk også rykter om at dødsfallet skyldtes en challenge i sosiale medier. Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at dødsfallet har en sammenheng med noe sånt.

Familien har også snakket med ungdommer som var på festen. Heller ikke de mener at det at en slik challenge kan være årsaken.

– Det har vært utfordrende med alle ryktene som har gått. Vi har fått mange spørsmål, sier Tony Eilertsen.

Politiadvokat Joachim Nymann i Nordland politidistrikt sier politiet gjennom etterforskningen fått et godt bilde av hva som fant sted i tidsrommet før Edvardsen døde.

Denne informasjonen og resultatet fra de medisinske undersøkelsene gjør at politiet ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt i saken.

– Det var omstendigheter rundt dødsfallet som gjorde at vi så behov for å undersøke saken. Vi så behovet for å på best mulig måte kartlegge det som skjedde, og nå føler vi at vi har klart det så godt som det lar seg gjøre. Vi har konkludert med at vi ikke mener det har skjedd noe straffbart, sier politiadvokat Joachim Nymann til NRK.

– Dere ba om tips og videobevis. Hva har dere fått?

– Vi har gjennomført en bred og grundig etterforskning, hvor vi har avhørt flere vitner. Det har også kommet inn opplysninger til politiet fra øvrig hold.

– Noen der ute går rundt med hjertet hans

For de etterlatte handler det nå om å finne en måte å gå videre på – selv om de ikke får svar på alle spørsmålene de har hatt.

– Det er en forferdelig trist sak. En altfor ung mann har gått bort. Han hadde hele livet fremfor seg, sier broren.

For familien er det en trøst å vite at organene til Preben har kommet til nytte for andre.

– Oppi alt dette ble han donor. Det var fem forskjellige personer som fikk organene hans. Det er noen der ute som går rundt med hjertet hans nå. Det er veldig godt å vite.