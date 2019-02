Boreal vil se på andre muligheter

Boreal sier de vil se på andre muligheter for å finne en løsning på posttrøblet i Vesterålen. Det ligger an til at innbyggere i tre bygder kan bli nødt til å reise timevis for å hente posten sin, etter at det ikke ble enighet om kostnadene. Boreal skriver til NRK at det er en lei situasjon men at de må få dekket sine reelle kostnader. De søker nå ny dialog med fylket.