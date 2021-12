Halv fire i natt ble den siste pakken sendt: – All time high

Julenissen leverer alle pakkene til jul på et døgn.

Posten er ikke like effektive, men likevel går det raskt.

Hver eneste uke i desember har Posten og Bring håndtert to millioner pakker.

Og de aller siste pakkene ble sendt ut helt i siste liten.

– Jeg fikk siste oppdateringen halv fire i natt, sier han til NRK og legger til:

– Da var det rent bord på produksjon. Alle biler var lastet opp som planlagt. Alt gikk på skinner i natt, sier Karl Henrik Karlsen til NRK.

Han er distriktssjef for Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Også de har levert rekordmange pakker. Selv de som var sent ute fikk levert pakkene til jul.

– I år ble det all time high.

Planlegger for alt

Nissen bruker et helt år på å planlegge årets juletur. I godt samarbeid med alver og nissemor legges det en slagplan.

Det samme gjør Posten, bare uten magi.

– Vi bruker god tid før vi kommer til desember for å klargjøre alle til å håndtere det store volumet. Det er ekstra ressurser på plass for at vi skal klare å ta unna alle pakkene, forteller Karlsen.

Rekordmange pakker blir sendt gjennom Posten og Bring i år. Nedstenging av landet får noe av skylden. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– I tillegg har vi beredskapsplaner for vær og vind slik at vi ikke kommer bakpå.

– Rekord i år. Hva kommer det av?

– Når landet stenger ned merker vi det. Det er færre som drar på besøk og dermed blir det sendt flere pakker. For vår del blir det litt mer å gjøre, men det går fint, svarer distriktssjefen.

Konsernsjef i Posten, Tone Wille, understreker at pandemien har påvirket situasjonen.

– I år har vi håndtert ekstraordinære store mengder med julepost. Pakkevolumet løftet seg til rekordhøyder allerede dagen etter at myndighetene innførte nye koronarestriksjoner og har holdt seg veldig høyt helt inn til julaften.

Mange pakker i hyllene

Posten har gjort sin jobb. Karlsen forteller at også de som var sent ute i stor grad fikk sendt pakkene sine.

– Men blir de hentet?

– Det er opp til de som skal hente pakkene å gjøre det. De som skal ha pakker til jul må hente dem selv, svarer Karlsen.

Posten har hentet inn 1000 ekstra arbeidere for å få unna all aktivitet før julen. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

For å håndtere den krevende situasjonen har Posten på landsbasis hentet inn 1000 ekstra medarbeidere. De har bistått på sjåførsiden og med pakkehåndtering.

– Vi har levert med høy kvalitet og ser at kundene er fornøyde. Jeg ønsker å rette en stor og velfortjent takk til alle våre ansatte og de som jobber på Post i butikk og som nå kan ta seg en velfortjent juleferie, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.