Posten med nytt prøveprosjekt – vil levere mer enn post

Det er en god gammel frase at «Ingen kjenner Norge bedre enn Posten». Nå vil konsernet sjekke om de kan bli enda bedre kjent med deg, ved å tilby helt andre tjenester enn det de er mest kjent for i dag – postlevering.

I første omgang er det kun innbyggere i Bodø som får være med og prøve ut tilbudet.

– Vi ønsker å se om det er behov for og betalingsvilje for tjenester til hjemmet. Vi har et landsdekkende nett av postbud, og ønsker nå å se om vi kan bruke dette nettet på en annen måte enn vi gjør i dag, sier pressesjef John Eckhoff i Posten til NRK.

Han påpeker at Posten er tidlig i startfasen, og at det derfor er usikkert nøyaktig hvilke tjenester de kan tilby. Men målet er å lufte markedet allerede nå i februar.

Prosjektet er et samarbeid mellom Posten Norge, Telenor og Bodø kommune. Nå arbeider de med å få tak i testpersoner.

John Eckhoff er pressesjef i Posten. Foto: Birger Morken / Posten

– Vi må først se hvor mange personer som ønsker å være med og teste ut dette. Derfor reklamerer vi for dette i postkontor og post i butikk rundt om i Bodø. Vi har først lyst til å vite hva kundene trenger, hva det er etterspørsel etter og hva folket vil ha i første omgang, forklarer pressesjef John Eckhoff i Posten Norge til NRK.

Tømme søppel og skifte lyspærer?

Prosjektet er et samarbeid mellom Posten Norge, Telenor og Bodø kommune. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Kommunen har vært inne og bistått med å sende ut brev til et utvalg personer som vil delta i testen.

Marit Larsen arbeider på tildelingskontoret som forvalter kommunens helse- og omsorgstjenester i Bodø kommune forteller at de ser på prosjektet som spennende nytenking.

– Det er interessant at andre aktører ønsker seg inn på dette området. Vi synes det er spenstig av Posten at de ønsker å yte bistand til hjemmeboende.

Det er snakk om enklere tjenester, ikke helse- og omsorgstjenester som stell og pleie.

– Mer praktiske gjøremål og tjenester fra å bære ut søppel, ta inn posten, bytte lyspærer til tilsyn.

– Dette er jo en pilot, så det blir interessant å se om markedet er modent for det, sier Larsen.

Selv er ikke fremmed for å ta imot bistand fra postbud.

– Jeg har jo tenkt selv at om jeg hadde hatt en mor langt unna, hadde det vært greit at postmannen kunne se til at alt var greit når han først var innom.

Vil frigjøre tid for kommunens ansatte

Det er snakk om enklere tjenester, ikke helse- og omsorgstjenester som stell og pleie. Foto: Colourbox.no

Larsen forklarer at hun ser på det som en måte å frigjøre tid til de faglige gjøremålene.

– Dermed kan vi frigjøre tid, i stedet for at hjemmetjenesten må bruke tid på å ta ut søppelet og slikt.

Tilbyr allerede bagasjehenting og besøkstjeneste

– Dette kan gi Posten økte inntekter og dermed ivareta fem dagers ombæring uten en for sterk statlig finansiering, tror stortingsrepresentant Arne Nævra (SV). Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

Postselskap utfører allerede i dag andre oppgaver enn å levere brev og pakker.

Men det er i utlandet.

Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) kan det franske postvesenet dra på sosiale besøk, særlig til eldre i byer og distrikter. I Tyrkia henter og leverer postvesenet bibliotekbøker, mens de i Nederland henter og sjekker inn bagasje når du skal fly.

Partiet SV har tidligere ytret et ønske om å innføre lignende her hjemme.

– Dette kan gi Posten økte inntekter og dermed ivareta fem dagers ombæring uten en for sterk statlig finansiering, har stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) tidligere sagt til ANB.