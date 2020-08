Posten Norge fortsetter å erstatte postkontor med Post i butikk.

Fram mot 2022 skal 25 postkontor over hele landet legges ned. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Se hele listen nederst i saken.

Bare seks postkontor vil overleve omleggingen. Fem av disse ligger i Oslo, nærmere bestemt Vika, Majorstuen, Grønland, Nydalen og St.Olavs Plass. Det siste ligger på Svalbard.

– I Oslo er det fortsatt et stort nok volum som forsvarer at det er postkontor der. Der er det mye post knyttet til bedriftskunder, offentlig forvaltning og store institusjoner.

Pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge sier Posten må tilpasse seg. Foto: Posten

Endringen vil berøre 170 medarbeidere og skal gjennomføres i løpet av to og et halvt år.

– Vi har gode erfaringer i omstillingsarbeidet med å bruke tid og sikre gode prosesser mot medarbeidere og tillitsvalgte. Postens omstillingsavtale og virkemiddelpakke ligger til grunn i prosessen, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge.

Mindre å gjøre

Posten opplyser at bankavtalen med DNB og færre brevsendere er hovedårsakene til at flere postkontor legges ned.

– Når Posten fra september mister muligheten til å tilby banktjenester fra DNB og nedgangen i brevvolumene tiltar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontorene. Dette må vi tilpasse oss.

Det har blitt mindre å gjøre for Posten. Det er heller ingenting som tyder på at det blir mer i fremtiden. Foto: Posten Norge AS

Det var i fjor at DNB varslet om at de ønsket å avvikle banktjenester via Posten. DNB har i stedet inngått en avtale med flere av Norgesgruppens kjeder om levering av kontanttjenester i butikk.

Postkontorene skal erstattes med Post i butikk, noe som gjør at kundene kan hente og sende post med lengre åpningstider.

Posten vil også i den kommende tiden plassere ut såkalte «pakkebokser» på 1000 steder i Norge. Pakkeboksene vil være døgnåpne. Der vil kunder kunne hente posten sin via en app.

– Samfunnet har blitt mer digitalt og det må vi forholde oss til. En slik løsning vil gjøre postens tjenester mer tilgjengelig.

– Trist

Leder i Fagforbundet Post og Finans, Gerd Øiahals, sier de jobber med å finne løsninger for de 170 medarbeiderne som blir berørt av omleggingen. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Leder i Fagforbundet Post og Finans, Gerd Øiahals, sier omleggingen er trist for de ansatte.

– De er skuffet og det er fullt forståelig når man mister jobbene sine. De har ingen automatiske krav på en butikkjobb, så vi jobber med å finne andre løsninger.

Hun sier nyheten var ventet, men at det likevel er synd.

– Når også bankavtalen falt bort, ble også en god del av arbeidsoppgavene borte.

Følgende kontor er planlagt nedlagt i løpet av 2020 og 2021: (se faktaboks)