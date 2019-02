Postbudet Jon tilbyr seg å skifte lyspærer

Norge er langt fra de første til å utvide arbeidsoppgavene til Posten. I Tyrkia henter postbud bibliotekbøker, mens ansatte i Nederland sjekker inn bagasjen din når du skal ut å fly.

Posten Norge har ikke planer om å dra det så langt, men i fremtiden kan du kanskje både få pakke på døra og hjelp til å skifte lyspæra i gangen i samme slengen.

Pilotprosjektet testes nå ut i Bodø kommune og landpostbud Jon Martin Strand er en av tre som er plukket ut til å hjelpe litt ekstra.

– Jeg ser veldig positivt på det. Det er begrenset varighet på det og enkle ting. Jeg tror det skal gå bare godt, sier Strand.

Noen kan ha behov for hjelp til å skifte lyspærer. Det vil Posten undersøke om de kan hjelpe til med. Foto: Elisabet Høye / NRK

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Posten Norge, Telenor og Bodø kommune, og innebærer at postbudet bruker inntil ti minutter inne hos kundene.

Strand er ikke redd for at det skal gå ut over resten av arbeidsoppgavene.

– Jeg synes det er helt greit. For mange som kjører rundt fra postkasse til postkasse kan det være greit å treffe folk i tjenesten. Vi i landposttjenesten treffer mye folk og det er helt greit å komme innomhus av og til, sier han.

Men selv om han er positiv, har prosjektet blitt møtt med hoderisting på sosiale medier. Der spør flere om det er dette Posten skal bruke tiden sin på.

Tenker at først å fremst må POSTEN konsentrere sæ om POSTEN som skal fram- gjerne te rett adresse innen kortest mulig tid Facebook-kommentar

Avviser misnøyen

Prosjektet er helt i startfasen og skal gi svar på hvilke tjenester Posten kan tilby i fremtiden.

– Vi har først lyst til å vite hva kundene trenger, hva det er etterspørsel etter og hva folket vil ha i første omgang, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.

– Posten er i en unik posisjon med sitt distribusjonsnettverk som dekker hele landet, sier pressesjef John Eckhoff i Posten. Foto: Posten Norge

Det blir sendt stadig færre brev i Norge, men Eckhoff håper nye tjenester kan gi Posten nye inntektsmuligheter.

Han avviser misnøyen i sosiale medier.

– Verden går videre. Og Posten har også endret seg i 370 år og må følge tiden, sier Eckhoff.

Sjekker inn bagasjen din

Postselskap i utlandet utfører allerede i dag andre oppgaver enn å levere brev og pakker.

Ifølge ANB kan det franske postvesenet dra på sosiale besøk, særlig til eldre i byer og distrikter. I Tyrkia henter og leverer postvesenet bibliotekbøker, mens de i Nederland henter og sjekker inn bagasje når du skal fly.

– Hvis dette lykkes, tror jeg vi kan se det på landsbasis. Nå er dette i landposttjenesten, men det finnes jo folk som bor alene, og det finnes skjult ensomhet i bynære områder hvor det kan være greit å kunne bestille en liten hjelpetjeneste, sier Strand