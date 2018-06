Portugisisk fiskefartøy under etterforskning for betydelig overfiske

Under en rutinekontroll fredag kveld ble et portugisisk fiskefartøy stanset av Kystvaktskipet KV Harstad.

Vaktsjef Knut Bjørkly i Kystvakten bekrefter at fartøyet ble kontrollert, og at det ble avdekket forhold som gjorde at de varslet politiet om videre oppfølging.

– Utenlandske fartøy som driver fiske i norsk økonomisk sone må melde seg inn for et kontrollpunkt før de forlater sonen. Her ble det avdekket ting som var av en slik karakter at etterforskning ble startet, sier Bjørkly til NRK.

Meldte seg selv for kontroll

Fartøyet ble eskortert til Svolvær for videre etterforskning fra politiets side.

Overfor avisa Nordlys opplyser Bjørkly videre at tråleren skal ha vært i ferd med å forlate den norske økonomiske sonen da de meldte det inn til Kystvakten.

– Fartøyet hadde meldt seg for kontrollpunkt og ble inspisert av oss, sier han.

Mistenker underrapportering av betydelige mengder fisk

Politiet i Nordland opplyser til NRK at de mottok melding fredag kveld fra Kystvakten.

– Tråleren ble eskortert inn til Svolvær og ankom havna rundt klokken 12 i formiddag, sier operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt.

Politiet har satt i gang etterforskning og kan ikke si noe om hvor store mengder overskridende fisk det er snakk om, men bekrefter overfor NRK at det skal være snakk om betydelige mengder.

Politiet er nå i gang med etterforskning om bord i fartøyet.

Etter å ha meldt seg for kontrollpunktet vest for Moskenes i Lofoten, meldte Kystvakten fra til politiet som har igangsatt etterforskning.