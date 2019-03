Politisk redaktør: – Unikt med en nordlending i KrF-ledelsen

– Jeg blir både stolt og glad og passe ydmyk som får et sånt spørsmål som innebærer et stort ansvar, men som er en glede å få være med på, sier Ingelin Noresjø.

Noresjø er Nordland KrFs fylkesleder og er nå i posisjon til å bli partiets nye nestleder.

Det vil gjøre henne til en av ytterst få fra Nord-Norge med topplederverv i KrF, ifølge politisk kommentator i Vårt Land, Berit Aalborg.

Berit Aalborg sier at kun Odd Anders With og Eli Kristiansen har vært før henne fra Nord-Norge. With var nestleder fra 1999–2003 og Kristiansen fra 1977–1981.

– Jeg kjenner ikke til flere fra nord, sier Aalborg, som mener valgkomiteen har gjort et smart valg.

– Partiet ønsket en person fra rød side av partiet, samt fra et annet sted i landet enn sørvestlandet. I tillegg tror jeg veldig mange syns hun er dyktig og saklig.

Beskrev det som en skuffelse

Noresjø var opprinnelig på Hareides side i januar, da partiet skulle stemme om de skulle inn i regjering eller ikke. Men så snudde hun i siste liten.

Snuoperasjonen kalte ordfører i Træna, Per Pedersen, «direkte uansvarlig».

– Det er en stor skuffelse og noe jeg synes utrolig lite om, det at Noresjø har skiftet side. Jeg fatter ikke hvorfor hun gjør dette. Det er som å snu kappa etter vinden, sa Pedersen.

Samme mann ville ikke kommentere saken i dag, tirsdag.

Politisk kommentator i Vårt Land, Berit Aalborg, tror ikke at Noresjø gjorde noen politisk hestehandel for å bytte side.

– Da tror jeg nok vi heller hadde sett henne i regjering, for å si det sånn.

– Det er ikke problematisk at hun byttet side rett før det gjaldt som mest i fjor?

– Jeg tror ikke det. Det er ingen er i tvil om hvor hun egentlig stod i den saken, og hun var ikke alene om å bytte side.

Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad vil utgjøre resten av toppledelsen som henholdsvis leder og 1. nestleder i KrF. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Takket nei til Stortinget

Noresjø har tidligere sagt nei til å bli statssekretær på Stortinget på grunn av familien i Nordland. En nestlederstilling skal ifølge henne selv være enklere å sjonglere.

Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land.

– Det er mulig å kombinere å være andre nestleder og bo og jobbe på Fauske og i Bodø. Det betyr nøye planlegging og god kommunikasjon, men det skal gå an i et parti som KrF.

Aalborg i Vårt Land sier at hun ikke er overrasket over at Noresjø er innstilt som 2. nestleder i partiet.

– Hun er veldig populær i partiet, og representerer en litt annen del av KrF enn de som sitter i toppen fra før av.

– Det er virkelig hennes jobb nå å slå et slag for Nord-Norge. I budsjettforhandlingene til KrF har Sørlandet ofte kommet veldig godt ut av det. Særlig internt i partiets prioriteringer så kommer hun til å få mye å si.