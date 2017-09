Politisk kommentator: – Ap startet en helt unødvendig debatt

Debatten om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har fått nytt liv etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte til NTB at partiet står klar til å samarbeide med regjeringen om å åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten.

I dag presiserte Støre at det er opp til regjeringen å legge fram forslag om konsekvensutredning. Det har uansett ikke roet gemyttene til miljøbevegelsen. Nå sier MDG at de vil fremme mistillitsforslag mot regjeringen hvis det kommer til stykket.

Men at Ap-landsmøtet i vår vedtok å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, er en kjent sak. Så hvorfor oppstår denne debatten? Og hvor sannsynlig er det egentlig at det kan bli åpnet for konsekvensutredning nå?

En mulighet – men bare i teorien

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam forklarer at den eneste måten det kan tenkes at en utredning blir en realitet, er hvis en Høyre/Frp-regjering ikke har noen som helst for samarbeidsavtale med hverken Venstre eller KrF.

– Både Venstre og KrF har gjort det klart at de vil miste lojaliteten til en regjering som går inn for oljevirksomhet i LoVeSe, påpeker politisk kommentator Magnus Takvam. Foto: NRK

– Da er det en teoretisk mulighet for at de kan gå sammen med Ap og danne flertall for dette, påpeker Takvam.

Men i praksis stiller saken seg annerledes. De borgerlige er avhengig av Venstre og KrF for å danne flertall, og Venstre ser etter all sannsynlighet fordelen av å kunne binde Høyre og Frp i saker der de kan danne flertall med Arbeiderpartiet mot Venstres vilje, sier Takvam.

– Slik jeg har lest Venstre de siste dagene så vil nok partiet enten gå inn for en samarbeidsavtale eller gå inn i en regjering med Høyre og Frp. Og i begge tilfeller vil Lofoten-saken bli parkert i neste periode.

– Derfor er jeg realpolitisk overbevist om at dette ikke blir noe av. Ap-ledelsen, gjennom sine formuleringer, har egentlig åpnet for en helt unødvendig debatt.

Uheldig

– Hvorfor blir det da en debatt ut av dette?

– Dette er åpenbart en vanskelig sak for ledelsen i Ap. Partiet er delt og dermed må partiledelsen balansere mellom to fløyer internt. Det er et stort dilemma for Støre, for han kunne heller ikke sagt at han ville gå tilbake på landsmøtets kompromiss.

– Men spørsmålet kom nok litt brått på, og på den måten ble det utløst reaksjoner som man kunne unngått med en litt smartere måte å kommentere dette på.

Takvam mener det er uheldig for Arbeiderpartiet at dette blir en stor sak rett etter et knusende valgnederlag, men at saken nok vil dø hen.

Vekker harme i nord

I Lofoten har saken like fullt vakt harme.

Røst-ordfører Tor Arne Andreassen (Ap) mener det er svært uklokt av Støre å sende ut slike signaler så kort tid etter et katastrofevalg, og at lederen hverken lytter til grasrota i partiet eller folket.

I Lofoten-kommunen Vågan tror ikke gruppeleder Lena Amalie Hamnes på noen konsekvensutredning i denne perioden.

– Med mindre regjeringa med Høyre og Frp ønsker seg en sak de risikerer å gå av på, fremmer de ikke denne saken, fastslår Hamnes, og understreker at hun fremdeles har full tiltro til Støre som partileder.

– Men denne saken skaper mye støy i en tid når vi først og fremst trenger å fokusere på politikken vår. Da er det helt unødvendig å helle bensin på en så betent sak.