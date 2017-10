Politimann dømt for overgrep

En polititjenestemann er nå dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år. Dette skal ha skjedd da fornærmede var 15 år gammel. Tiltalte har hele veien nektet straffskyld, men nå har Salten tingrett konkludert med at mannen er skyldig. Han dømmes til fengsel i sju måneder, og må betale 40.000 kroner i oppreisning til den fornærmede jenta. Det skriver AN.