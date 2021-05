Festbråk, slåssing og pizza i ansiktet i natt – men russen har vært eksemplarisk

Politiet i Nordland hadde usedvanlig høy aktivitet på Twitter natt til søndag.

De har avsluttet flere fester på grunn av støy. I Kokkerhagen i Mo i Rana måtte politiet bortvise to personer på grunn av involvering i bråk.

– Den ene personen forsøkte ved to anledninger å komme tilbake. Han blir nå innbrakt og satt i arrest, skriver politiet på Twitter.

Pizzakrasj

Deretter ble en mann i Bodø fartskontrollert ved Bertnes. Han ble målt til 86 km/t i 60-sonen og mistet lappen.

Like før klokken 4 i Ornesvika i Narvik var en pizza involvert i en uenighet.

– Noen har vært uenige og tatt en pizza og «kræsja den i trynet» på en annen, ble det beskrevet til politiet, sier operasjonsleder Ulf Slettan til NRK.

– Vi var ikke der da det skjedde, og det har muligens vært et slagsmål også, men ingen ble skadet. Gjengen som laget kvalm ble bortvist fra stedet.

Ingen brudd på smittevernreglene

Utover de sene nattetimer var det mange i Nordland som fikk beskjed om å roe seg på grunn av mye støy.

Klokken 03:52, Bodø: Melding om feststøy fra en privat adresse. Politiet har vært på stedet og dempet festen.

Klokken 04:48, Mosjøen: Melding om feststøy fra en privat adresse på Hals. Politiet var på stedet og avsluttet festen.

Klokken 05:46, Mo i Rana: Fikk melding om feststøy fra en privat adresse. Politiet har vært på stedet og avsluttet festen.

Klokken 06:16, Bodø: Politiet fikk melding om svært høy musikk fra en bil som sto uten for stedet. Politiet har vært på stedet og bedt fører av bilen om å dempe musikken.

Men – ingen av disse tilhørte russen. Det skal heller ikke ha vært brudd på smittevernreglene.

– Det har ikke kommet inn noen meldinger om fester med for mange folk som bryter med koronabestemmelsene. Festene har blitt avsluttet på grunn av støy.

– Og russen har oppført seg eksemplarisk i natt, sier operasjonslederen.

Sendt til legevakt

I løpet av morgentimene var det også en voldshendelse i Rana, Langeset.

En som skal ha blitt utsatt for vold fra flere personer. Personene hadde stukket fra stedet før politiet ankom, melder politiet på Twitter.

– En person har vært i klammeri med flere andre som stakk før vi kom. Den fornærmede visste hvem det var, men ikke politiet, så vi er avhengige av at han vil anmelde for å komme videre her, sier Slettan.

– Han ble kjørt til legevakt og sjekket med vondt i hodet, så kjørt hjem av politiet, som sier de vil følge opp saken.

Ikke kapasitet til å følge opp alt i Troms

Til tross for mange fester og bråk, oppsummerer Slettan dette som en rolig natt til søndag i Nordland.

– Alt i alt har det vært en rolig natt i Nordland. Politiet har vært på enkelte oppdrag som skyldes feststøy, samt noen voldsepisoder hvor det ikke blitt skade på person. Russen har hatt sammenkomster flere plasser i Nordland, men har oppført seg eksemplarisk, sier Slettan.

Også i Troms har politiet fått flere klager på feststøy og måtte avslutte flere fester, men ikke har hatt kapasitet til å håndtere alle henvendelsene.

I Finnmark har russen gjort litt mer av seg i natt, men etterkommet pålegg og vært greie å forholde seg til, skriver politiet på Twitter.