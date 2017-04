Politikere vil kreve avgift fra lakseoppdrettere

– Med tanke på hvor stor fortjenesten er i denne næringen, er det på tide at vi får en kompensasjon for at de bruker våre sjøarealer, sier Steigen-ordfører Asle Schröder til NRK.

MISFORNØYD: Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll vil ha en endring på dagens skattesystem rundt oppdrettsnæringen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Han er enig med Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) som mener at oppdrettsselskap bør gi én krone per kilo fisk til kommunene hvor de fiskeri.

Det var BT som tidligere denne uken skrev om Skeidsvoll som ønsker denne kompensasjonen, for det han kaller negative ringvirkninger av havbruk i egne sjøareal.

I 2011 kom et lignende forslag. Også da var Asle Schrøder fanebærer.

Vil ha én krone pr. kilo

– Mange vertskommuner opplever betydelige negative ringvirkninger av havbruk i sine sjøareal, som miljøproblemer og interessekonflikter med dem som bor ved eller ferdes på sjøen, sier Skeidsvoll.

I et programforslag til KrFs landsmøte i slutten av måneden, tar han til orde for at kommunene bør få en direkte andel av verdiene som skapes i sjøen. Han mener 1 krone per kilo – eller rundt 1,7 prosent av eksportverdien av norsk laks i fjor – er passende.

– Hvis Osterøy fikk én krone for hver kilo fisk som ble produsert i fjordene våre, ville det gi flere millioner kroner rett til fellesskapet.

STORE PENGER: Det ble omsatt 1,38 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 46,9 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2015, ifølge SSB. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Kan støtte økonomien

Schröder tror en slik inntekt kan få mye å si for Steigen, som i disse dager sliter økonomisk. Akkurat nå står tre av fire barneskoler i faresonen for å bli nedlagt.

– Dette er veldig dramatisk for kommunen, og dette er skolene til de som jobber i denne næringa, så det er jo et kjempeparadoks. Samtidig produseres det vel laks i våre fjorder for opptil én halv milliard i året – to ganger vårt kommunebudsjett – og disse pengene går som regel til Oslo og Japan, sier ordføreren.

– Hvor mange skoler kunne Steigen beholdt dersom fiskenæringa hadde betalt skatt?

– Da hadde vi beholdt alle de fire skolene slik som i dag, som både vi og befolkningen ønsker, svarer Schrøder.

PUSS OPP, LEGG NED: Den passende navngitte Laksestad skole ble i 2015 pusset opp for 15 millioner kroner, men måtte legges ned grunnet en trang kommuneøkonomi. Foto: Kari Skeie / NRK

Vil ikke innføre særskatt

Oppdrettsnæringen mener imidlertid forslaget er en særskatt på toppen av vanlig skatt.

URETTFERDIG: Hans-Inge Algrøy i Sjømat Norge mener én-kronesskatten er urettferdig mot fiskerinæringen.

– Hvorfor skal havbruksnæringen, til forskjell fra andre næringer, betale en særskatt på toppen av det selskapene og de ansatte i dag betaler i skatt til kommunene. I dårligere tider med lavere marginer vil en slik avgift være en stor ulempe for næringen, sier regionsjef Hans-Inge Algrøy i Sjømat Norge Havbruk vest.