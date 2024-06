Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Moskenes kommune har vært på Robek-lista i 12 år og har en prekær økonomisk situasjon.

Flere politikere, inkludert ordførerens bror Hartvig Magnus Sverdrup og kommunestyrerepresentant Bjørn Hugo Bendiksen, har klaget på eiendomsskatten de selv har vedtatt.

Sverdrup har klaget på eiendomsskatten til tolv eiendommer og to selskaper, og mener utskrivelsen bryter med eiendomsskatteloven fordi den kom for sent.

Både Sverdrup og Bendiksen sier at der villlige til å betale skatten, men at de klager på prosessen fordi kravene ble sendt ut for sent.

Kommunedirektør Siri Halvorsen forklarer at utskrivelsen av eiendomsskatt ble sendt ut for sent på grunn av ressursmangel og sykefravær. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Moskenes har vært inne på den såkalte Robek-lista de siste 12 årene.

Situasjonen er så ille at kommunestyret i vinter truet med å slå seg selv «konkurs».

Med den dårlige økonomien følger det en rekke andre problemer. Mangelen på fagfolk er prekær, de har mangla ordfører i en periode.

Nå viser det seg at flere politikere protesterer mot eiendomsskatten til kommunen de er folkevalgt i. Den samme skatten de selv har vært med på å vedta.

Det skriver Kommunal Rapport, som har krevd innsyn i alle klagene på eiendomsskatt i kommunen.

Blant klagerne er ordførerens egen bror, Hartvig Magnus Sverdrup, og Bjørn Hugo Bendiksen.

Begge representerer Moskenes Fellesliste som sitter i posisjon.

«Gjør din plikt, krev din rett»

Sverdrup skriver i en e-post til NRK at han har påklaget utskrivelsen fordi den kom tolv dager etter fristen og dermed bryter med eiendomsskatteloven.

– Jeg mener at det er et grunnleggende prinsipp i en rettsstat at det offentlige skal være påpasselig med å etterleve de regler Stortinget har satt.

Sverdrup klaget på eiendomsskatten til tolv eiendommer, samt for selskapene H. Sverdrup AS og Jekthaugen AS. Selskapene eies av Regina Lofoten AS, hvor ordføreren står oppført med en eierandel på rundt 7 prosent.

Politiker Hartvig Magnus Sverdrup (til venstre) har klaget på kravet om eiendomsskatt fra Moskenes kommune. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det totale beløpet han må betale i eiendomsskatt er ca. 150.000 kroner.

– Beløpene lever jeg fint med å betale så lenge kommunen etterfølger lovverket med å kreve dem inn, sier kommunepolitikeren.

– Du sier at du klager på prinsipielt grunnlag. Hva handler prinsippet om?

– «Gjør din plikt, krev din rett» er et kjent sitat, som er relevant i mange sammenhenger, svarer han kort.

Skal betale

Sverdrup understreker at han ikke nekter å betale kravet, men at han bare har klaget på utskrivingen.

– Du representerer en kommune i dyp økonomisk krise. Er ikke dette penger kommunen desperat trenger?

– Kommunen trenger alle de inntekter den kan få, men det unntar ikke kommunen at lovverk skal etterleves. Det er ikke slik at det offentlige ser mellom fingrene på manglende betaling av skatt fordi at skatteyter har dårlig råd, det er i hvert fall ikke min erfaring.

Les også Meiner staten har skulda for at Lofoten-kommune slit tungt: – Det er flautt

Kommunestyrerepresentant Bjørn Hugo Bendiksen sier til Kommunal Rapport at grunnen til at han har klaget på eiendomsskatten er administrasjonen i kommunen.

– Jeg har klaget på eiendomsskatten for å rette fokus mot at vi sitter med en administrasjon som ikke fungerer og som har brutt ned de fleste av innbyggernes tjenester, mens de fortsatt skal innkreve eiendomsskatt og ber innbyggerne betale for ingenting. Det er full krig mellom politikk og administrasjonen her i kommunen.

Bendiksen har ikke svart på NRKs henvendelse.

Bjørn Hugo Bendiksen har ikke tillit til administrasjonen i Moskenes kommune. Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

Skylder på ressursmangel

NRK har vært i kontakt med ordfører i Moskenes kommune, Hanna Sverdrup. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg har ikke mulighet til å kommentere enkeltsaker, jeg er heller ikke lest innholdet i klagene. Alle slike klager behandles i eiendomsskattenemnda der jeg ikke er medlem, det samme gjelder klagenemnd for eiendomsskatt, sier hun.

Kommunedirektør i kommunen, Siri Halvorsen, forklarer at grunnen til at utskrivingen av eiendomsskatt ble sendt ut for sent handler om manglende ressurser.

– På grunn av ressursmangel og sykefravær hadde vi ikke kapasitet til å utføre det internt. Vi måtte kjøpe tjenesten, og det medførte en liten forsinkelse på seks virkedager.

Kommunedirektør Siri Halvorsen (til venstre) og ordfører Hanna Sverdrup sammen under et kommunestyremøte tidligere i år. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Hva tenker du om at dette skjer samtidig som dere står oppe i en økonomisk krise i kommunen?

– Kommunen trenger alle inntekter vi kan få. Eiendomsskatten er en av dem. Vi må jobbe for å øke inntektene på flere områder, om vi ikke skal ha eiendomsskatt i kommunen må vi først ha en alternativ inntekt, svarer kommunedirektøren.

Når det gjelder kritikken fra Bendiksen, svarer hun:

– Jeg vil ikke kalle det krig. Det er en lite konstruktiv dialog med konstante angrep fra ytterst få enkeltpolitikere. Jeg mener vi hadde kommet lenger med en felles forståelse av alvoret i situasjonen vi står i. Moskenes har ikke mye handlingsrom, men vi har veldig mange flotte mennesker som jobber hver dag for at kommunen skal overleve.